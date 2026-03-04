Dupla inicia transição física e fica próxima de retorno no Corinthians

O Corinthians se reapresentou na tarde desta terça-feira (03) após a eliminação no Campeonato Paulista para o Novorizontino, no último sábado (28). As novidades ficaram por conta da presença dos atacantes Yuri Alberto e Kaio Cézar junto com os demais atletas. Os jogadores estão em processo de transição física e têm chances de retornar ao time contra o Coritiba, na próxima semana.

Porém, Dorival Júnior teve algumas baixas. O volante Matheus Pereira, que se recupera de uma lesão na coxa, realizou exercícios em separado no centro de treinamento, acompanhado por preparadores físicos do clube. Já Raniele permaneceu na parte interna do CT e não participou da atividade dentro de campo.

No treino desta terça, os jogadores iniciaram com atividades de força na academia. Na sequência, houve um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Por fim, Dorival Júnior comandou um exercício de finalizações com traves pequenas. O Corinthians ainda terá mais sete dias de treinamento até voltar a atuar pelo Brasileirão.

