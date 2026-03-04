Anselmi cita correções e vê Botafogo superior no 2° tempo contra o Barcelona-EQU

No empate com o Barcelona-EQU pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores, em Guayaquil, o Botafogo teve um início complicado, mas conseguiu reação no segundo tempo. Em coletiva após o duelo nesta terça-feira (3), o técnico Martín Anselmi apontou as correções para etapa final e analisou que o Glorioso teve chance de sair com a vitória.
“Na primeira metade, com a bola encontrávamos certa vantagem para atacar, mas na fase defensiva tínhamos por muito tempo a bola nos pés. Corrigimos algumas coisas no intervalo, pudemos equilibrar a partida e no segundo tempo ficou claro que merecíamos a vitória”, disse Anselmi.
O treinador considera que o Botafogo foi superior e esteve perto de vencer. O argentino, aliás, também frisou seu estilo de jogo em busca do resultado favorável contra o Barcelona-EQU.
“Trocamos a posição de alguns jogadores, porque entendíamos que no primeiro tempo estávamos custando a encontrar certas ocasiões. Isso nos permitiu crescer em volume de jogo, criar situações mais perto da área, recuperar a bola mais vezes e chegar ao empate. Teve outro lance que tocou no árbitro, que se tivesse seguido o Montoro ia entrar cara a cara e poderíamos chegar à vitória”, lembrou.
“Eu gosto de ter a bola. Entendo que há um rival. Tivemos uma posse pouco efetiva no primeiro tempo e muito efetiva no segundo após ajustes que fizemos no intervalo. Pudemos ser mais perigosos, ter mais profundidade, atacar mais, chegar à área e conectar situações de gol. Estar no campo rival, que era o que estávamos buscando. As estatísticas falam por si. Gosto também de defender com a bola, que de tanto correr o adversário deixe espaços. Creio que aconteceu na etapa final”, declarou Anselmi.
Confiança no grupo
Além disso, Martín Alsemi refutou qualquer tranquilidade pelo resultado. O treinador ressaltou a atuação dos jogadores, mas frisou que buscará a vitória pela classificação para fase de grupos.
“Tranquilo só se for pelo rendimento dos jogadores, pelo que realizaram na partida, pela agressividade que tivemos, porque fomos valentes para jogar. Não era fácil jogar nesse campo. Confio nos meus jogadores e sei que em casa vamos jogar para buscar a vitória, como tentamos hoje aqui”, afirmou o treinador.
A situação, agora, está mais “fácil” para o Glorioso. A volta será na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, novamente. Quem vencer garante vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A Conmebol sorteará os grupos no dia 18 de março, e a fase acontecerá entre 7 de abril a 28 de maio. A grande final será no dia 28 de novembro.
