Anselmi é atingido por pedras de gelo após Barcelona-EQU x Botafogo

Técnico do Botafogo, Martín Anselmi poderia sair machucado do Estádio Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Afinal, torcedores do Barcelona-EQU arremessaram pedras de gelo em direção ao treinador, que foi atingido na região do pescoço, mas não ficou ferido. A informação inicial foi do Lance!.

Com isso, o Botafogo informou o ocorrido à Conmebol, e o delegado da partida fotografou as pedras arremessadas e relatou o caso na súmula. Anselmi não se feriu e concedeu entrevista coletiva normalmente após o jogo, que terminou 1 a 1.

O caso aconteceu nos minutos finais do confronto em Guayaquil. O Glorioso arrancou o empate fora de casa, com gol de Matheus Martins, e levará para o Estádio Nilton Santos um cenário favorável para avançar à fase de grupos da Libertadores.

O Botafogo, portanto, precisa agora de uma vitória por qualquer placar na próxima terça, no Estádio Nilton Santos, para ir à fase de grupos da Libertadores. Para esta partida, o Barcelona-EQU não terá o técnico César Fárias, expulso no segundo tempo em Guayaquil.

Antes do confronto sul-americano, porém, o Botafogo encara o Bangu, no próximo sábado, pela final da Taça Rio. O jogo será no Estádio Nilton Santos, às 18h (de Brasília).

