Manchester City x Nottingham Forest: Onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira, 4/3, Manchester City e Nottingham Forest se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no Etihad Stadium, casa dos Citizens, às 16h30 (horário de Brasília).

É uma partida de extrema importância para as duas equipes, mas por motivos diferentes. O City tem 59 pontos, cinco a menos que o Arsenal (64 a 59), mas possui menos um jogo que o rival. Mas sabe-se que não podem se dar ao luxo de tropeçar; já o Nottingham precisa urgentemente de pontos. O time está na primeira rodada da zona de rebaixamento, com 27 pontos, apenas dois à frente do West Ham.

Onde assistir

Os canais Xports e Disney+ transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester City:

O grande mistério no City é a presença ou não de Haaland. O goleador se recuperou da lesão, mas ainda não está 100% fisicamente. Assim, ele tanto pode começar o jogo como entrar no banco ou nem ser relacionado. Outra dúvida é Nico O’Reilly, que ainda sente o tornozelo. Kovacic e Gvardiol estão descartados. Rodri está bem fisicamente, mas pode começar no banco, dando vaga a Nico Gonzalez.

Como chega o Nottingham Forest

Vítor Pereira deve esperar até o último momento para saber se poderá contar com o goleiro Ortega, que ainda sente a panturrilha. Assim, Sels deve voltar ao time titular. O goleiro brasileiro John segue lesionado. O time também segue sem o atacante Chris Wood, que se recupera de lesão no joelho e faz muita falta. Mas conta com Igor Jesus. O atacante vem se destacando relativamente bem em sua temporada de estreia e deve ser o único atacante no esquema fechado de Vítor Pereira.

Manchester City x Nottingham Forest

28ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 4/3/2026, 16h30 (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guehi e Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Phil Foden e Semenyo; Marmoush. Técnico: Pep Guardiola

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangare e Elliot Anderson; Ndoye, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira

Árbitro: Darren England

Auxiliares: Scott Ledger e Akil Howson,

VAR: Tony Harrington

