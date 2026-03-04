Matheus Martins encerra jejum e ganha moral no Botafogo

Aposta como camisa 9 de Martín Anselmi contra o Barcelona-EQU, na última terça-feira (3), Matheus Martins deu conta do recado em meio às críticas da torcida do Botafogo. O atacante quebrou jejum de sete jogos sem balançar as redes pelo time alvinegro. Com o gol, a equipe alvinegra segue com altas possibilidades de garantir vaga para fase de grupos da Libertadores.
Matheus Martins não marcava desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 29 de janeiro. Naquela ocasião, ele entrou no decorrer do segundo tempo na goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, no Nilton Santos.
Improvisado como centroavante na vaga de Arthur Cabral, que entrou mal na partida, Matheus cometeu alguns equívocos durante os quase 70 minutos que esteve em campo, mas teve boa atuação. No fim, foi premiado com o troféu de melhor da partida.
Aos 20 minutos do segundo tempo, Matheus Martins empatou para o Botafogo. Vitinho lançou Barrera, que foi à linha de fundo e devolveu com toque para trás. O lateral furou, e a bola sobrou para o atacante do Glorioso, que mandou para o fundou da rede do Barcelona-EQU.
A boa atuação de Matheus Martins, aliás, pode cair em boa hora para o atacante. Afinal, clube tem negociação em andamento para contratar o atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Libertadores com o clube em 2024. A proposta é de um empréstimo até o final da temporada, com o Atlético-MG pagando o salário do atacante. Desta maneira, o contestado atacante tentará recuperar a confiança para sequência dos jogos.
Decisão em casa
A volta está marcada para a próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, novamente. Quem vencer garante vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.