Novorizontino não paga o Palmeiras e Rômulo está fora do jogo de ida da final

O Novorizontino não terá Rômulo no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. A diretoria optou por não pagar a multa de R$ 1 milhão prevista em contrato para liberar o atleta, que pertence ao clube da capital. A partida de ida acontece nesta quarta-feira (04/3) , às 20h, na Arena Crefisa Barueri. Já o confronto decisivo está marcado para domingo (08/3), às 20h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Antes mesmo da definição oficial, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já havia deixado claro que não abriria mão do valor estipulado. O Novorizontino chegou a sondar a possibilidade de um acordo para reduzir a cifra, mas não houve avanço.

“O Palmeiras sempre cumpre o que está no contrato. Nosso atleta está no Novorizontino, mas foi estabelecida uma multa para que ele jogue contra o Palmeiras. Se o Novorizontino quiser, tem que pagar a multa. Não (existe possibilidade de acordo)”, disse a presidente.

Do lado do clube do interior, o mandatário Genilson Rocha Santos já indicava que dificilmente exerceria o pagamento. Nesta terça-feira, a decisão se confirmou.

Rômulo é uma das principais peças do Novorizontino na campanha do Paulistão. O meio-campista soma cinco gols e ocupa a vice-artilharia da equipe, atrás apenas de Robson, que balançou as redes sete vezes.

Apesar do desejo de contar com o jogador no confronto decisivo, a diretoria considerou o valor da multa fora da realidade financeira do clube. A comissão técnica, comandada por Enderson Moreira, já trabalhava com a possibilidade de não ter o atleta no primeiro jogo.R

Rômulo vai enfrentar o Palmeiras na volta?

Embora esteja fora da partida desta quarta-feira, Rômulo ainda pode atuar no confronto de volta, caso o cenário contratual permita. Internamente, o Novorizontino mantém essa alternativa em aberto.

Sem o meia, o time do interior tenta surpreender o Palmeiras no primeiro capítulo da final. A definição do título, porém, ficará para o segundo e decisivo encontro, diante de sua torcida, em Novo Horizonte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.