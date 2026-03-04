José Boto balança no cargo após demissão de Filipe Luís

A demissão de Filipe Luís pegou todo mundo de surpresa no Flamengo. Dessa forma, a conta sobrou até para o diretor de futebol José Boto. Afinal, a forma como o dirigente português conduziu a situação não foi aprovada pelo elenco. Dessa forma, a situação pegou mal e aumentou a rejeição interna com atletas e funcionários, de acordo com o “ge”.

José Boto foi responsável por comunicar a demissão de Filipe Luís, tanto para o treinador quanto para os jogadores. Em uma rápida conversa de um minuto, o diretor português comunicou a decisão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para o treinador e ressaltou que não concordava. Contudo, ele já participava da negociação com o técnico Leonardo Jardim.

No treino desta última terça-feira (3), José Boto teve uma breve conversa com os jogadores, no CT do Ninho do Urubu. O diretor reuniu o elenco para comunicar a demissão de Filipe Luís. Na conversa, ele jogou a responsabilidade para os jogadores e, portanto, tirou o peso da decisão da direção. Dessa forma, o discurso não foi bem recebido e piorou a relação entre o diretor e os atletas.

José Boto não é uma figura bem-quista internamente, tanto pelos jogadores quanto pelos funcionários. No dia a dia, o diretor sempre evitou contato com os jogadores. Dessa forma, os atletas sempre demonstraram incômodo pela falta de proteção, principalmente nos momentos de crise, como após os vices na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

