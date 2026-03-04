Fluminense fortalece elenco com chegadas de Millán e Castillo

Na reta final da janela de transferências, o Fluminense acertou a contratação de mais dois jogadores e reforçou o elenco. Dessa forma, o Tricolor anunciou nesta última terça-feira (3) as chegadas do zagueiro colombiano Julián Millán, que estava no Nacional, do Uruguai, além do centroavante argentino Rodrigo Castillo, campeão da Recopa Sul-Americana com o Lanús, da Argentina.
Julián Millán chega para reforçar o sistema defensivo. Canhoto, Millán era um dos destaques do futebol uruguaio e chega para disputar posição com o argentino Juan Freytes, figura criticada pela torcida do Fluminense. Em 2026, a diretoria tricolor também contratou Jemmes, que estava no Mirassol, e que conseguiu se firmar no time titular. Portanto, o colombiano aumenta as opções de Zubeldía na defesa.
Já Rodrigo Castillo chega como esperança para resolver um problema no ataque. Afinal, o Fluminense priorizou a contratação de um novo “camisa 9” nesta janela de transferências, mas passou por dificuldades. Dessa forma, fracassou nas tentativas por Hulk, do Atlético; Denis Bouanga, do Los Angeles FC (EUA); Alexis Cuello, do San Lorenzo (ARG), e Gabriel Ávalos, do Independiente (ARG).
Atualmente, o Fluminense conta com John Kennedy e Germán Cano no ataque. O centroavante argentino, no entanto, passou por um procedimento cirúrgico na pré-temporada e, por isso, desfalcou o time em todos os jogos até agora. Portanto, John Kennedy ficou como única opção. Apesar de apresentar uma evolução, sentiu o desgaste nos últimos jogos. Castillo, portanto, chega para brigar pela vaga.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.