Cédric perde espaço no São Paulo após chegada de reforço

O São Paulo abriu a temporada com Cédric como titular absoluto da lateral direita. O português iniciou o ano em alta e começou jogando três das quatro primeiras partidas. No entanto, o cenário mudou rapidamente. Com o passar das rodadas, ele perdeu espaço e deixou de figurar até mesmo entre os relacionados.

Nos últimos dez compromissos da equipe, Cédric iniciou apenas um, diante do Primavera, quando Hernán Crespo optou por escalar um time alternativo. Além disso, entrou em campo somente uma vez nesse período, atuando nos dez minutos finais contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

A primeira alteração ocorreu no clássico contra o Palmeiras. Naquela partida, o jovem Maik ganhou oportunidade e aproveitou. Embalado pela sequência invicta de oito jogos do Tricolor, ele engatou quatro atuações consecutivas e assumiu momentaneamente o posto.

Na sequência, a diretoria trouxe Lucas Ramon, que rapidamente se firmou. O reforço assumiu a titularidade em quatro dos últimos cinco jogos. Ficou fora apenas contra o Coritiba, quando a comissão técnica utilizou uma formação reserva.

Com a consolidação de Lucas Ramon, Cédric perdeu espaço até no banco de reservas. O português apareceu entre os relacionados em apenas um dos últimos cinco compromissos. Hoje, Maik ocupa a condição de substituto imediato.

Voz ativa no elenco

Contudo, mesmo longe do protagonismo dentro de campo, Cédric mantém relevância no ambiente interno. Crespo costuma destacar que o elenco precisará de todos ao longo da temporada, e o lateral segue integrado ao grupo.

Ele marca presença constante no Morumbis, participa dos treinos e mantém diálogo frequente com os companheiros.Aliás, contra o Primavera, quando foi titular em meio a uma equipe alternativa, assumiu papel de liderança antes da partida.

“O tempo de futebol tem me ensinado algumas coisas. Uma delas eu queria pedir hoje é que sejamos sempre constantes. Constância dentro do campo. Estamos a ganhar e queremos chegar lá no fim e ganhar um título, pra isso temos que ser constantes. É todo treino, é a cada dia, a cada duelo. Hoje em campo, é ajudar o companheiro. Outra palavra é espírito de grupo. Quando alguém cometer um erro, está lá o outro. E não criticar, ajudar”, disse Cédric em vídeo de bastidores divulgado pela SPFC TV.

Próximo desafio do São Paulo

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo agora concentra forças no Campeonato Brasileiro. Aliás, a equipe volta a campo no dia 12, contra a Chapecoense, no Canindé. O Morumbis, em contrapartida, ficará temporariamente indisponível. Afinal, o estádio passará por reforma no gramado após três apresentações da banda australiana AC/DC.

