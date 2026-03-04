Vasco volta a monitorar mercado após contratar Renato Gaúcho

A janela de transferências internacional fechou, mas o Vasco segue atento ao mercado nacional. Após contratar o técnico Renato Gaúcho, a diretoria vascaína voltou a monitorar o mercado por reforços, de acordo com informações do “ge”. Afinal, tem até o dia 27 de março para contratar jogadores que disputaram os estaduais no Brasil.

Antes da demissão de Fernando Diniz, o Vasco monitorava o mercado para contratação de um volante. Com a rescisão de Philippe Coutinho, a diretoria vascaína também iniciou a busca por um meia. Contudo, a saída do treinador mudou a prioridade. Assim, a cúpula vascaína priorizou a chegada do novo técnico. Foram dez dias até o acerto com Renato Gaúcho.

Com o novo técnico definido, a diretoria vascaína pretende consultá-lo para mapear possíveis reforços. O Vasco não fará investimentos altos, já que a janela de transferências fechou. Portanto, neste momento a ideia é buscar jogadores para compor o elenco. Já existia uma carência de volante e, agora, há um desfalque no meio. Por enquanto, Rojas foi escolhido como substituto de Coutinho.

Em 2026, o Vasco se movimentou bastante no mercado. Afinal, trouxe seis reforços: o zagueiro Saldivia, o lateral-esquerdo Cuiabano, o meia Rojas e os atacantes Hinestroza, Brenner e Spinelli. Além disso, ainda renovou o empréstimo de Cuesta e exerceu a opção de compra de Andrés Gómez. O Cruz-Maltino também reformulou o elenco com saídas de jogadores fora dos planos.

