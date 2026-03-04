Presidenta do Celta pede para Madonna devolver camisa que ganhou de presente

A presidenta do Celta de Vigo, Marián Mouriño Terrazo, surpreendeu o mundo do futebol ao pedir publicamente que Madonna devolva a camisa do clube que ela ganhou de presente e a usou em um show realizado no Estádio Balaídos, em 1990. Segundo Marián, a peça ganhou caráter simbólico ao longo dos anos e passou a representar parte importante da memória institucional do clube. Na carta enviada à artista, a presidenta destaca que o episódio, na época, “questionou a ordem estabelecida e enfrentou aqueles que fingem dizer o que ela pode ou não fazer”, postura que, de acordo com a dirigente, o clube também defende. Ao mesmo tempo, Marián condiciona o pedido à possibilidade de a cantora ainda possuir a camisa. Caso isso ocorra, Marián solicita a devolução do item, pois considera que ele representa “um ato de memória e uma parte emocional do legado” do Celta. O pedido acontece às vésperas do confronto contra o Real Madrid, quando o clube pretende destacar momentos históricos ligados à sua trajetória e homenagear a cantora rainha do Pop.

Leia abaixo a íntegra da carta de Marián Mouriño Terrazo a Madonna

“Querida Madonna,

Estou escrevendo esta carta porque precisamos da sua ajuda.

Em 29 de julho de 1990, você se apresentou no estádio do Celta de Vigo, clube de futebol do qual sou presidente. Naquela noite, você vestiu a nossa camisa azul-celeste. Essa lembrança continua muito viva entre os nossos torcedores. A sua imagem com a nossa camisa se tornou um mito e faz parte da história do Celta, que também é construída fora de campo.

Muitos enxergam isso como uma curiosidade. No entanto, acredito que nada acontece por acaso. Embora não tenha sido a única camisa de futebol que você vestiu no palco, aquela imagem passou a brilhar de uma forma diferente ao longo dos anos. Isso porque entendemos melhor o que ela representava naquele momento: questionar a ordem estabelecida e enfrentar aqueles que fingem dizer o que você pode ou não fazer.

No clube que presido, nós nos identificamos com essa forma de estar no mundo. Por isso, estamos tão empenhados em encontrar essa camisa. Essa busca não é um capricho; é um ato de memória, uma parte emocional do patrimônio do nosso clube.

Na próxima sexta-feira, 6 de março, queremos prestar uma homenagem a você em nossa casa, o Estádio Balaídos. Será antes do jogo Celta x Real Madrid. Por isso, gostaríamos de perguntar: você ainda tem a camisa? Se souber onde ela pode estar ou quiser nos ajudar, entre em contato por mensagem privada”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.