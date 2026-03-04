Neymar revive própria lesão em apoio a Rodrygo nas redes: “Me passou um filme”

Neymar usou as redes sociais para se manifestar após a confirmação da grave lesão de Rodrygo, do Real Madrid. A mensagem, porém, não se limitou a um gesto protocolar: partiu de quem já lidou com diagnóstico símil e reconheceu um processo de vivência própria. O atacante merengue rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não disputará a Copa do Mundo de 2026.

No Instagram, o santista deixou claro que a notícia o levou de volta ao longo período afastado dos gramados devido à grave lesão no joelho esquerdo. Neymar fez questão de adotar um tom mais íntimo de alguém que atravessou a mesma etapa de cirurgia, recuperação e incerteza sobre o retorno.

“Hoje é um dos dias mais tristes para mim. Quando fiquei sabendo da lesão, me passou um filme na cabeça. Todo o sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão. Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo), só te peço uma coisa: cuide da sua cabeça. Agora é hora de colocar todo mundo que você ama ao seu redor”, iniciou.

Na sequência, Neymar retomou o apoio que recebeu do próprio atacante e transformou a lembrança em compromisso de retribuição. “Como disse, você não merecia passar por isso justo agora. Mas quem somos nós para duvidar dos planos de Deus. Irmãozinho, força! […] Te amo. Da mesma forma que me deu apoio, eu estarei aqui por você”, completou.

Veja o post

O atacante do Real Madrid respondeu ao amigo nos comentários da publicação: “Obrigado meu ídolo! Muito difícil mas Deus sabe de todas as coisas! Estarei de fora torcendo por vocês, como sempre! Te amo”, escreveu.

Rodrygo fora da Copa

A lesão ocorreu durante a partida contra o Getafe, pela LaLiga, na segunda-feira. O atacante entrou aos nove minutos da etapa final e, pouco depois, acusou dores no joelho direito. Mesmo assim, permaneceu em campo até o fim da partida.

Após o jogo, exames confirmaram o rompimento do menisco e do ligamento cruzado anterior. O tempo médio de recuperação para esse tipo de quadro varia entre seis meses e um ano. Ou seja, atinge diretamente a Seleção Brasileira.

Presença constante nas convocações desde 2019, Rodrygo soma oito gols e lidera a artilharia do Brasil neste ciclo de Copa. Ele vinha utilizando a camisa 10 enquanto Neymar estava fora. Sem o atacante, Ancelotti precisará reorganizar a equipe titular e administrar uma disputa mais intensa por vagas na lista do Mundial de 2026.

