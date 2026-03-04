Corinthians não vê elenco fechado e vai usar janela de exceção por mais reforços

O Corinthians não pretende encerrar seu ciclo de contratações tão cedo. Apesar de já ter confirmado seis reforços e encaminhado mais um, a diretoria avalia que o elenco ainda precisa de ajustes pontuais. Internamente, a expectativa é fechar pelo menos duas ou três novas aquisições.

Para avançar nas tratativas, o clube vai utilizar a janela de exceção aberta pela CBF, válida até 27 de março. No entanto, o regulamento impõe uma condição. Só podem ser contratados atletas que tenham participado de campeonatos estaduais nos dois primeiros meses do ano.

O executivo de futebol Marcelo Paz conduz as negociações. Ele busca nomes que se encaixem tanto no perfil técnico exigido pela comissão quanto na realidade financeira do clube.

O orçamento, aliás, limita movimentos mais ousados. Compras em definitivo praticamente não entram nos planos. Sem caixa disponível, o Corinthians prioriza empréstimos ou acordos de baixo custo.

Corinthians tem negociações travadas e novas consultas

No começo da semana, o Timão sondou o zagueiro Dantas, destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista. A conversa, porém, não avançou. O clube do interior exige compensação financeira para liberar o defensor, algo fora do alcance para o Corinthians.

Nas últimas horas, a diretoria também abriu diálogo com o Botafogo pelo goleiro Neto. O movimento ocorreu logo após João Ricardo, do Fortaleza, não ser aprovado nos exames médicos realizados em São Paulo. O episódio, aliás, obrigou o clube a redirecionar o foco no mercado para suprir a lacuna no gol.

Até aqui, o Corinthians anunciou Gabriel Paulista, Pedro Milans, Matheus Pereira, Zakaria Labyad, Allan e Kaio César. Além deles, o clube já alinhou a contratação do inglês Jesse Lingard, que deve estar sendo anunciado em breve.

Mesmo assim, Dorival Júnior entende que o elenco ainda apresenta desequilíbrios. Nos bastidores, a comissão técnica avalia que o grupo precisa ganhar mais consistência para suportar a maratona de jogos da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

A diretoria trabalha com três posições como prioridade, sendo um goleiro reserva, um zagueiro e um meio-campista. Esses setores concentram as maiores preocupações da comissão técnica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.