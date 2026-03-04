Lesão de Rodyrgo aumenta saga pelo retorno de Neymar à Seleção

A ausência de Rodrygo na Copa do Mundo altera o cenário da Seleção Brasileira, mas não muda o principal ponto envolvendo Neymar. A vaga deixada pelo atacante do Real Madrid não coloca o camisa 10 do Santos em uma disputa direta por espaço. Dentro da comissão técnica, o entendimento é que Neymar depende apenas da própria condição física para estar no Mundial.

Rodrygo sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e não terá tempo hábil para se recuperar antes da competição, marcada para junho. Titular ao longo do ciclo sob comando de Carlo Ancelotti, ele figurava entre os nomes praticamente certos na lista final.

Embora a baixa abra um espaço entre os convocados, o impacto sobre Neymar é mínimo. A avaliação interna trata o camisa 10 como um jogador fora de série, que não concorre diretamente com outros atletas por posição.

Mesmo sem ter trabalhado com o atacante na Seleção, Ancelotti costuma citá-lo em entrevistas. O discurso é que seu retorno ao Mundial passa exclusivamente pelo aspecto físico.

A comissão entende que Neymar não precisa provar qualidade técnica. O histórico fala por si. No entanto, há consenso de que ele precisa apresentar evolução física significativa em relação ao último ano para suportar a intensidade do torneio e contribuir de forma efetiva.

Próximos passos de Neymar antes da lista final

Nesta sexta-feira (06/3) Ancelotti divulgará a pré-lista para os amistosos contra França e Croácia, compromissos que encerram a preparação antes da Copa. A convocação definitiva para esses jogos sairá no dia 16 de março.

Neymar pode aparecer entre os pré-convocados. Ainda assim, a presença na lista final dos amistosos permanece incerta. O foco principal é garantir que ele atinja o melhor nível possível pensando na competição de junho.

Desde que retornou aos gramados após cirurgia no menisco do joelho esquerdo, o atacante disputou três partidas. O último compromisso pela Seleção aconteceu em outubro de 2023.

Agora, o próximo desafio será no dia 10 de março, contra o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A partir do desempenho e da resposta física, a definição sobre o Mundial ficará cada vez mais clara.

