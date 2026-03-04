ASSINE JÁ!
Jogada10

Fluminense encaminha acerto por empréstimo de Alisson, do São Paulo

Fluminense encaminha acerto por empréstimo de Alisson, do São Paulo
Fluminense encaminha acerto por empréstimo de Alisson, do São Paulo -

O Fluminense avançou nas conversas para contratar Alisson, do São Paulo. Em busca da contratação de um meio-campista para compor o elenco, o Tricolor das Laranjeiras encaminhou o empréstimo do volante até o fim do ano. Afinal, as conversas avançaram bastante nesta última terça-feira (3) e restam detalhes para o acerto entre os clubes, segundo o “ge”.

A ideia é que o jogador chegue sem custos. Contudo, o Fluminense vai pagar 100% dos vencimentos do volante, que gira em torno de R$ 500 mil mensais. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras ainda terá opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões). Caso queira utilizá-lo contra o São Paulo, terá que pagar uma multa de R$ 2 milhões. O clube carioca, no entanto, tenta diminuir o valor.

A comissão técnica do Fluminense deseja ter três nomes por posição. Dessa forma, Alisson chega para ocupar a lacuna deixada por Lima, que foi emprestado ao América do México. Atualmente, Bernal, Hércules e Otávio ocupam as vagas de primeiro volante, enquanto Martinelli e Nonato são as opções de segundo volante.

Alisson, de 32 anos, tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027. No clube paulista desde 2022, o volante disputou 188 jogos, marcou oito gols e deu 12 assistências. Em 2025, foram 52 partidas, um gol e duas assistências. Considerado titular, ele perdeu espaço após negociar com o Corinthians. Dessa forma, ficou sem clima para permanecer no Morumbi em 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas