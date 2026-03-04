Fluminense encaminha acerto por empréstimo de Alisson, do São Paulo

O Fluminense avançou nas conversas para contratar Alisson, do São Paulo. Em busca da contratação de um meio-campista para compor o elenco, o Tricolor das Laranjeiras encaminhou o empréstimo do volante até o fim do ano. Afinal, as conversas avançaram bastante nesta última terça-feira (3) e restam detalhes para o acerto entre os clubes, segundo o “ge”.

A ideia é que o jogador chegue sem custos. Contudo, o Fluminense vai pagar 100% dos vencimentos do volante, que gira em torno de R$ 500 mil mensais. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras ainda terá opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões). Caso queira utilizá-lo contra o São Paulo, terá que pagar uma multa de R$ 2 milhões. O clube carioca, no entanto, tenta diminuir o valor.

A comissão técnica do Fluminense deseja ter três nomes por posição. Dessa forma, Alisson chega para ocupar a lacuna deixada por Lima, que foi emprestado ao América do México. Atualmente, Bernal, Hércules e Otávio ocupam as vagas de primeiro volante, enquanto Martinelli e Nonato são as opções de segundo volante.

Alisson, de 32 anos, tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027. No clube paulista desde 2022, o volante disputou 188 jogos, marcou oito gols e deu 12 assistências. Em 2025, foram 52 partidas, um gol e duas assistências. Considerado titular, ele perdeu espaço após negociar com o Corinthians. Dessa forma, ficou sem clima para permanecer no Morumbi em 2026.

