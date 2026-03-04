Botafogo tenta reduzir pedida do Novorizontino por Dantas

O Botafogo não desistiu da contratação de Dantas. Dessa forma, o Alvinegro marcou uma reunião com o Novorizontino, nesta quinta-feira (5), para discutir o valor pedido. A diretoria alvinegra tenta reduzir a pedida pela liberação do zagueiro, que está na mira do Glorioso desde o ano passado, de acordo com “O Globo”.

O Novorizontino pede 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) para liberar o zagueiro. O Botafogo, no entanto, deseja pagar apenas 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões). No ano passado, o Alvinegro ofereceu R$ 8 milhões pela contratação, mas o clube paulista rejeitou a oferta e pediu aproximadamente R$ 15 milhões.

Além do Botafogo, outros dois clubes manifestaram interesse em Dantas: Corinthians e Fluminense. Aliás, o Tricolor das Laranjeiras chegou a oferecer o valor pedido pelo Novorizontino, mas não entrou em acordo pela forma de pagamento. Dessa forma, partiu para outra e acertou com Julián Millán, do Nacional, do Uruguai. O Timão, por sua vez, apenas fez uma sondagem.

Dantas, de 21 anos, é um dos destaque do Novorizontino desde a última temporada. Nascido no Rio de Janeiro, passou pela base do Barra da Tijuca e Bangu até se transferir para o Novorizontino, ainda no sub-20, em 2022. No profissional da equipe paulista desde 2024, o defensor se firmou como titular em 2025. Dessa forma, ele acumula 54 jogos e dois gols pelo clube do interior de São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.