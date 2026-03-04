Palmeiras tem retrospecto equilibrado em finais contra times do interior

O Palmeiras vai para a sua sétima final de Estadual consecutiva e busca seu 27º título, dessa vez diante do Novorizontino. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (04/3), às 20h, na Arena Crefisa Barueri. Esta decisão, aliás, será a quinta vez que o Verdão vai decidir o título do Paulistão contra um time do interior paulista.

A primeira decisão contra uma equipe do interior ocorreu no Campeonato Brasileiro de 1978. Na ocasião, o Guarani levou a melhor. Venceu os dois jogos por 1 a 0, com gols de Zenon e Careca, e ficou com o título nacional.

Anos depois, nova decepção. Pelo Paulistão, o Palmeiras enfrentou a Inter de Limeira e novamente não conseguiu superar o rival do interior. Após empate sem gols no primeiro jogo, a equipe de Limeira venceu por 2 a 1 na volta e entrou para a história como campeã estadual.

Palmeiras só vence no século 21

Assim, o primeiro troféu contra um clube do interior veio apenas em 2008. Na final do Paulista, o adversário foi a Ponte Preta. O Palmeiras abriu vantagem com vitória por 1 a 0 na ida e confirmou o título com uma goleada por 5 a 0 na volta, em uma das atuações mais contundentes do clube em finais estaduais.

Mais recentemente, em 2023, o Verdão voltou a decidir o Paulistão diante de uma equipe fora da capital. Contudo, desta vez, o adversário foi o Água Santa. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, com dois gols de Bruno Mezenga, o time comandado por Abel Ferreira reagiu no Allianz Parque. A vitória por 4 a 0, com gols de Gabriel Menino (duas vezes), Endrick e Flaco López, garantiu mais uma taça para a galeria alviverde.

Assim, o Palmeiras volta a encarar um representante do interior em uma decisão estadual. Entretanto, a diferença deste ano está no mando de campo. O Novorizontino fez campanha superior e terá a vantagem de decidir o título em casa.

