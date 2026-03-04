ASSINE JÁ!
Jogada10

Palmeiras tem retrospecto equilibrado em finais contra times do interior

Palmeiras tem retrospecto equilibrado em finais contra times do interior
Palmeiras tem retrospecto equilibrado em finais contra times do interior -

O Palmeiras vai para a sua sétima final de Estadual consecutiva e busca seu 27º título, dessa vez diante do Novorizontino. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (04/3), às 20h, na Arena Crefisa Barueri. Esta decisão, aliás, será a quinta vez que o Verdão vai decidir o título do Paulistão contra um time do interior paulista.

A primeira decisão contra uma equipe do interior ocorreu no Campeonato Brasileiro de 1978. Na ocasião, o Guarani levou a melhor. Venceu os dois jogos por 1 a 0, com gols de Zenon e Careca, e ficou com o título nacional.

Anos depois, nova decepção. Pelo Paulistão, o Palmeiras enfrentou a Inter de Limeira e novamente não conseguiu superar o rival do interior. Após empate sem gols no primeiro jogo, a equipe de Limeira venceu por 2 a 1 na volta e entrou para a história como campeã estadual.

Palmeiras só vence no século 21

Assim, o primeiro troféu contra um clube do interior veio apenas em 2008. Na final do Paulista, o adversário foi a Ponte Preta. O Palmeiras abriu vantagem com vitória por 1 a 0 na ida e confirmou o título com uma goleada por 5 a 0 na volta, em uma das atuações mais contundentes do clube em finais estaduais.

Mais recentemente, em 2023, o Verdão voltou a decidir o Paulistão diante de uma equipe fora da capital. Contudo, desta vez, o adversário foi o Água Santa. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1, com dois gols de Bruno Mezenga, o time comandado por Abel Ferreira reagiu no Allianz Parque. A vitória por 4 a 0, com gols de Gabriel Menino (duas vezes), Endrick e Flaco López, garantiu mais uma taça para a galeria alviverde.

Assim, o Palmeiras volta a encarar um representante do interior em uma decisão estadual. Entretanto, a diferença deste ano está no mando de campo. O Novorizontino fez campanha superior e terá a vantagem de decidir o título em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas