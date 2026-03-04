Millán e Castillo treinam pela primeira vez no Fluminense

Recém-contratados pelo Fluminense, o zagueiro colombiano Julián Millán e o atacante argentino Rodrigo Castillo treinaram pela primeira vez com o elenco tricolor. Dessa forma, os jogadores participaram da atividade da manhã desta quarta-feira (4), no CT Carlos Castilho, e foram “batizados” pelos companheiros.

No último dia da janela de transferências internacional, o Fluminense conseguiu preencher lacunas e reforçar o elenco para a temporada. Afinal, Millán chega para disputar posição com Freytes, enquanto Castillo chega com esperança para ser o novo “camisa 9” e disputar posição com John Kennedy e Germán Cano.

Canhoto, Millán era um dos destaques do futebol uruguaio. O zagueiro colombiano, de 27 anos, custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai. Dessa forma, ele assinou contrato de quatro anos até o fim de 2030. No futebol uruguaio, disputou 51 jogos, marcou quatro gols e três assistências. O defensor se destaca pela força física e boa capacidade de construção pelo lado esquerdo.

Castillo, por sua vez, chega em alta após conquistar o título da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo, no Maracanã. O novo matador das Laranjeiras obteve números expressivos no Lanús, da Argentina, somando 14 gols e quatro assistências em apenas 33 jogos. O centroavante argentino se destaca pela força física e presença de área, além do faro de gol e da recente fama de “carrasco” do rival tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.