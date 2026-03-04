Arrascaeta e Kaio Jorge surgem em ranking dos jogadores mais decisivos do mundo

Um boletim do Observatório de Futebol CIES, publicado nesta quarta-feira (4), apresenta os jogadores mais decisivos no último ano em 67 ligas de todo mundo. O argentino Lionel Messi, do Inter Miami (EUA), está no topo do ranking. Aliás, dentre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, apenas dois nomes na lista de 100: Arrascaeta, do Flamengo, em 22º, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, em 32º. Veja a lista completa aqui.

O estudo, porém, leva em consideração o número de gols e assistências e determina um coeficiente levando-se em consideração a média de minutos em campo. Assim, nem sempre o somatório determina quem fica na frente na listagem.

Aos 38 anos, o veterano argentino Messi, do Inter Miami, aparece isolado na liderança, com 37 gols e 22 assistências. Atrás dele aparece o inglês Harry Kane, do Bayern Munique, com 35 gols e apenas sete assistências. No entanto, o português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (Arábia Saudita), é apenas o 15º da lista com 29 gols e duas assistências.

Veja a lista dos 10 primeiros

1º – Lionel Messi (Inter Miami)

2º – Harry Kane (Bayern de Munique)

3º – Anders Dreyer (San Diego FC)

4º – Kylian Mbappé (Real Madrid)

5º – Xherdan Shaqiri (Basel)

6º – Luis Suárez (Sporting)

7º – Vangelis Pavlidis (Benfica)

8º – Denis Bouanga (Los Angeles FC)

9º – Ivan Toney (Al-Ahli)

10º – Michael Olise (Bayern de Munique)

22º – Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

32º – Kaio Jorge (Cruzeiro)

