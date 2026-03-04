ASSINE JÁ!
Jogada10

São Paulo cumpre objetivo na janela com cinco reforços sem custos

São Paulo cumpre objetivo na janela com cinco reforços sem custos
São Paulo cumpre objetivo na janela com cinco reforços sem custos -

O São Paulo encerrou a primeira janela de transferências da temporada com o planejamento traçado cumprido. Até o fechamento do período, na terça-feira, o clube oficializou cinco contratações, todas sem custos de transferência.

Chegaram ao Morumbis o goleiro Carlos Coronel, o lateral Lucas Ramon, o meia Cauly, o zagueiro Dória e o meio-campista Danielzinho. A estratégia seguiu a linha adotada pela diretoria neste início de ano em reequilibrar as finanças e evitar investimentos elevados. O diretor de futebol Rui Costa participou ativamente das tratativas e conduziu negociações focadas em atletas livres no mercado.

Entre os novos nomes, dois ganharam protagonismo rapidamente. Lucas Ramon e Danielzinho, ambos ex-Mirassol, aproveitaram as oportunidades e se consolidaram na equipe comandada por Hernán Crespo.

A dupla chegou embalada pela boa campanha do Mirassol no último Brasileirão e encontrou espaço em um elenco que passou por reformulação.

Além das contratações, o São Paulo também realizou duas negociações importantes. O atacante Erick foi transferido para o Vitória. A operação rendeu R$ 6,3 milhões ao clube paulista, que ainda preservou 20% dos direitos econômicos do atleta.

Já Rodriguinho acertou com o Red Bull Bragantino por 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões). O pagamento estará sendo dividido em 2,5 milhões de dólares à vista e os outros 500 mil dólares em janeiro de 2027. Assim, as saídas ajudaram a equilibrar o fluxo de caixa e aliviaram a folha salarial.

São Paulo tem renovação como prioridade

Paralelamente às movimentações no mercado, a diretoria tratou de assegurar a permanência de nomes considerados importantes. Luciano e Sabino renovaram contrato até 2028. Além disso, Marcos Antônio estendeu seu vínculo até 2030.

Em contrapartida, outras situações seguem em discussão. Lucas e Calleri estão nos planos da comissão técnica, mas ainda não chegaram a um acordo para ampliação contratual. Por outro lado, Tolói, Luan e Young vivem cenário indefinido, com o futuro em aberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas