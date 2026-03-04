São Paulo cumpre objetivo na janela com cinco reforços sem custos

O São Paulo encerrou a primeira janela de transferências da temporada com o planejamento traçado cumprido. Até o fechamento do período, na terça-feira, o clube oficializou cinco contratações, todas sem custos de transferência.

Chegaram ao Morumbis o goleiro Carlos Coronel, o lateral Lucas Ramon, o meia Cauly, o zagueiro Dória e o meio-campista Danielzinho. A estratégia seguiu a linha adotada pela diretoria neste início de ano em reequilibrar as finanças e evitar investimentos elevados. O diretor de futebol Rui Costa participou ativamente das tratativas e conduziu negociações focadas em atletas livres no mercado.

Entre os novos nomes, dois ganharam protagonismo rapidamente. Lucas Ramon e Danielzinho, ambos ex-Mirassol, aproveitaram as oportunidades e se consolidaram na equipe comandada por Hernán Crespo.

A dupla chegou embalada pela boa campanha do Mirassol no último Brasileirão e encontrou espaço em um elenco que passou por reformulação.

Além das contratações, o São Paulo também realizou duas negociações importantes. O atacante Erick foi transferido para o Vitória. A operação rendeu R$ 6,3 milhões ao clube paulista, que ainda preservou 20% dos direitos econômicos do atleta.

Já Rodriguinho acertou com o Red Bull Bragantino por 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões). O pagamento estará sendo dividido em 2,5 milhões de dólares à vista e os outros 500 mil dólares em janeiro de 2027. Assim, as saídas ajudaram a equilibrar o fluxo de caixa e aliviaram a folha salarial.

São Paulo tem renovação como prioridade

Paralelamente às movimentações no mercado, a diretoria tratou de assegurar a permanência de nomes considerados importantes. Luciano e Sabino renovaram contrato até 2028. Além disso, Marcos Antônio estendeu seu vínculo até 2030.

Em contrapartida, outras situações seguem em discussão. Lucas e Calleri estão nos planos da comissão técnica, mas ainda não chegaram a um acordo para ampliação contratual. Por outro lado, Tolói, Luan e Young vivem cenário indefinido, com o futuro em aberto.

