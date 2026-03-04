ASSINE JÁ!
Jogada10

Paulo Vitor é o novo treinador da seleção brasileira sub-20 e pré-olímpica

Paulo Vitor é o novo treinador da seleção brasileira sub-20 e pré-olímpica
Paulo Vitor é o novo treinador da seleção brasileira sub-20 e pré-olímpica -
Treinador de 38 anos volta à CBF após títulos na base e passagem vitoriosa pelo futebol mexicano; Lucas Andrade será o auxiliar
As mais lidas
    Recomendadas