Derrota do Flamengo rende à ESPN maior audiência do ano na TV paga

A derrota do Flamengo para o Lanús na Recopa Sul-Americana resultou em números históricos para transmissão nacional da partida. Isso porque o revés por 3 a 2, em pleno Maracanã, levou a ESPN ao maior índice de audiência do ano na TV por assinatura em 2026. Os jogos exibidos nos dias 19 e 26 de fevereiro concentraram a atenção do público pago e ampliaram o alcance da competição.

Somadas, as duas partidas atingiram 4,6 milhões de pessoas, de acordo com o Kantar Ibope. O crescimento chama atenção: a edição superou a anterior em 75% na audiência e avançou 41% em alcance.

O segundo jogo, disputado no Maracanã, concentrou o pico da curva. Ainda de acordo com os dados, a transmissão chegou a nove pontos e, em alguns momentos, ultrapassou a Globo dentro do universo da TV por assinatura. O domínio ficou ainda mais claro no recorte esportivo.

Entre 21h30 e 0h, por exemplo, a partida registrou 83% de participação entre os canais pagos de esporte. No mesmo período, ficou 1146% acima da GloboNews — segunda colocada na faixa. O cenário indica que a maioria das TVs sintonizadas em esporte naquele horário acompanhava o duelo decisivo.

Liderança também pós Recopa

A audiência não parou no apito final. Isso porque o Linha de Passe também assumiu a liderança na sequência e fechou com índice 65% superior ao segundo colocado, mantendo o público conectado após a definição do título.

Os números refletem o desempenho da extensa operação promovida pela emissora. A programação dedicou 14 horas ao vivo ao jogo de volta, com entradas constantes do Maracanã, transmissão na TV, no streaming e live especial no YouTube. O recorde de audiência se construiu nesse conjunto de exposição contínua.

Dentro de campo, o Lanús confirmou a conquista com duas vitórias: 1 a 0 na Argentina e 3 a 2 no Rio de Janeiro. O resultado determinou o campeão inédito da Recopa.

