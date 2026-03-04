Fluminense não desiste de Nino e vai fazer investida no meio do ano

Por conta da contratação do zagueiro Julián Millán, os torcedores pensaram que o Fluminense desistiu de Nino, do Zenit. No entanto, a diretoria tricolor pretende seguir na briga para fechar com o defensor que venceu a Libertadores e Recopa pelo clube. Com o fim da janela internacional na última terça-feira (3), a investida, portanto, vai acontecer no meio do ano. A informação é do jornalista Victor Lessa, do Jornada KTO 1902.

Na última janela, o Zenit recusou qualquer possibilidade da liberação de Nino, tanto para o Fluminense quanto para o Palmeiras. A tendência, portanto, é que uma nova conversa só aconteça no meio do ano. Porém, de acordo com a informação, o zagueiro só seria negociado em caso de um possível título do clube russo.

Internamente, o Fluminense avalia que Nino, ídolo recente da torcida, teria papel fundamental no restante da temporada. Além disso, acredita que um acerto pode acontecer por conta identificação com o Tricolor.

Nino defendeu o Fluminense entre 2019 e 2023. Ao todo, o zagueiro disputou 246 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências. O zagueiro foi peça importante nos títulos do bicampeonato carioca (2022 e 2023) e Libertadores (2023). Desde 2024, defende o Zenit, da Rússia, e é um dos nomes importantes no elenco.

Palmeiras também na briga por Nino

Além do Fluminense, o Palmeiras também demonstrou grande interesse em contratar Nino. A diretoria vê o zagueiro como peça estratégica dentro de um planejamento mais amplo. A ideia, internamente, é reforçar a defesa com um nome pronto para assumir protagonismo a médio prazo.

O cenário ideal para o Alviverde seria chegar a um acordo nesta janela e contar com o jogador a partir de junho. Contudo, as conversas com o Zenit ainda não avançaram a esse ponto. Com o estafe do atleta, por outro lado, houve progresso. No início de fevereiro, o Verdão intensificou as tratativas e chegou a enviar um representante a Abu Dhabi, na tentativa de destravar o negócio diretamente com o clube russo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.