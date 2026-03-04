Renato Gaúcho comanda primeiro treino no Vasco

Novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho comandou o primeiro treino, nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa. O treinador , que chegou junto com os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles, e teve o primeiro contato com os jogadores. Dessa forma, ele iniciou a sua terceira passagem pelo Gigante da Colina.
Renato Gaúcho chegou para ocupar o lugar de Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, no último dia 22, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. O treinador, de 63 anos, estava livre no mercado desde setembro do ano passado e assinou contrato até o fim de 2026.
O Vasco priorizou a contratação de um técnico que estava livre no mercado. A intenção da diretoria é dar um “choque” nos jogadores no curto prazo e blindá-los da pressão externa. O Cruz-Maltino, no entanto, sonhou com Artur Jorge, do Al-Rayyan, do Catar, e com Marcelo Gallardo, que se despediu do River Plate, da Argentina. Mas não houve avanço.
Para acertar com o Vasco, Renato Gaúcho exigiu valores quase iguais aos que recebia no Fluminense. A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico girava em torno de 10% a 20%. Após duas propostas recusadas, o treinador aceitou a terceira oferta. A estreia está prevista para o dia 12, às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão.
