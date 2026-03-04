ASSINE JÁ!
Botafogo faz proposta de empréstimo por Ferraresi, do São Paulo

Após o fechamento da janela de transferências internacional, o Botafogo monitora o mercado nacional em busca de reforços. Dessa forma, o Alvinegro voltou a manifestar interesse no zagueiro Ferraresi, do São Paulo, e fez uma proposta de empréstimo. A informação foi dada inicialmente por Bernardo Gentile, do canal “Arena Alvinegra”, e confirmada pelo Jogada10.

O Botafogo fez uma proposta de empréstimo. Ainda não há acerto, mas há otimismo entre as partes. Neste momento, os clubes discutem o valor do empréstimo e se terá opção ou obrigação de compra, além de metas estipuladas. O Alvinegro também vai pagar 100% dos vencimentos do zagueiro venezuelano, em caso de acerto entre as partes.

Em dezembro do ano passado, o Botafogo manifestou interesse em Ferraresi. O zagueiro, aliás, seria envolvido em uma troca de jogadores entre os clubes. Na ocasião, o São Paulo enviaria o zagueiro Ferraresi, o meia Pablo Maia e o atacante Rodriguinho, enquanto o Alvinegro enviaria o lateral-direito Vitinho, no meia Savarino e no ataque Joaquín Correa. Contudo, não houve acerto com os jogadores.

Na época, o Botafogo chegou a se acertar com o zagueiro Ferraresi. Sem acordo pela troca, o São Paulo liberou a negociação seguir, mas de forma individual. Contudo, inicialmente não houve acerto entre as partes. Nos últimos dias, no entanto, as conversas voltam à tona. Em busca de um zagueiro, o Alvinegro intensificou as conversas. Há também interesse em Dantas, do Novorizontino.

