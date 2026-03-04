Guerra no Oriente Médio atrasa chegada de Lucas Veríssimo ao Santos

Anunciado como reforço do Santos para a sequência da temporada, Lucas Veríssimo ainda não tem previsão para desembarcar na Vila Belmiro. Contudo, o motivo foge ao controle do Peixe. Afinal, o conflito no Oriente Médio interrompeu o tráfego aéreo no Qatar, país onde o defensor vive atualmente.

A guerra, intensificada na semana passada após ações militares envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, levou o governo do Qatar a fechar o espaço aéreo por razões de segurança. Com isso, voos comerciais e particulares foram suspensos, inviabilizando a viagem do jogador ao Brasil.

Existe a possibilidade de Veríssimo embarcar no próximo final de semana. No entanto, o cenário atual inspira pessimismo. A expectativa é de que o voo inicialmente previsto acabe sendo cancelado. Enquanto isso, o Santos acompanha a situação à distância. A documentação já foi concluída, e o zagueiro foi oficialmente apresentado como reforço. Agora, a diretoria espera apenas uma abertura no espaço aéreo para que o atleta consiga deixar o Qatar.

Santos ganha tempo no calendário

Internamente, o Peixe mantém tranquilidade. A equipe só volta a campo no dia 10, quando enfrenta o Mirassol fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O intervalo sem partidas oferece margem para resolver a questão logística sem comprometer a programação esportiva.

Lucas Veríssimo atua no futebol catari desde 2024, quando deixou o Corinthians para defender o Al-Duhail. Nesta temporada, ele jogou por empréstimo no Al-Wakrah.

O confronto na região começou no último dia 28 e chegou ao quinto dia nesta quarta-feira (4). Segundo a mídia iraniana, mais de mil pessoas morreram em território do Irã desde o início da ofensiva. Diante do cenário instável, o Santos mantém contato constante com o estafe do atleta e aguarda a normalização das operações aéreas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.