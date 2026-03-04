Mercado desta quarta (4/3): Fluminense encaminha Alisson

Está fechada, a partir desta quarta-feira (4/3), a janela de transferências internacional para times brasileiros! No entanto, o mercado brasileiro segue aberto, com negociações internas rolando soltas. O Botafogo está insistindo por zagueiro do Novorizontino, enquanto o Fluminense encaminha acordo por Alisson. O Vasco, por sua vez, está de volta ao mercado após a chegada de Renato Gaúcho. Veja com o Jogada10!
Vasco volta ao mercado
A janela de transferências internacional fechou, mas o Vasco segue atento ao mercado nacional. Após contratar o técnico Renato Gaúcho, a diretoria vascaína voltou a monitorar o mercado por reforços, de acordo com informações do “ge”. Afinal, tem até o dia 27 de março para contratar jogadores que disputaram os estaduais no Brasil.
Antes da demissão de Fernando Diniz, o Vasco monitorava o mercado para contratação de um volante. Com a rescisão de Philippe Coutinho, a diretoria vascaína também iniciou a busca por um meia. Contudo, a saída do treinador mudou a prioridade. Assim, a cúpula vascaína priorizou a chegada do novo técnico. Foram dez dias até o acerto com Renato Gaúcho.
Fluminense encaminha acerto com Alisson
O Fluminense avançou nas conversas para contratar Alisson, do São Paulo. Em busca da contratação de um meio-campista para compor o elenco, o Tricolor das Laranjeiras encaminhou o empréstimo do volante até o fim do ano. Afinal, as conversas avançaram bastante nesta última terça-feira (3) e restam detalhes para o acerto entre os clubes, segundo o “ge”.
A ideia é que o jogador chegue sem custos. Contudo, o Fluminense vai pagar 100% dos vencimentos do volante, que gira em torno de R$ 500 mil mensais. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras ainda terá opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões). Caso queira utilizá-lo contra o São Paulo, terá que pagar uma multa de R$ 2 milhões. O clube carioca, no entanto, tenta diminuir o valor.
Botafogo segue tentando Dantas
O Botafogo não desistiu da contratação de Dantas. Dessa forma, o Alvinegro marcou uma reunião com o Novorizontino, nesta quinta-feira (5), para discutir o valor pedido. A diretoria alvinegra tenta reduzir a pedida pela liberação do zagueiro, que está na mira do Glorioso desde o ano passado, de acordo com “O Globo”.
O Novorizontino pede 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) para liberar o zagueiro. O Botafogo, no entanto, deseja pagar apenas 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões). No ano passado, o Alvinegro ofereceu R$ 8 milhões pela contratação, mas o clube paulista rejeitou a oferta e pediu aproximadamente R$ 15 milhões.
