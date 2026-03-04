Flamengo: Paquetá se despede de Filipe Luís

O meia Lucas Paquetá utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (4/3) para se despedir do técnico Filipe Luís, demitido do Flamengo na última terça (3/3). Em tom amistoso, o camisa 20 lamenta a saída do ex-comandante, revelando que Filipinho foi o principal responsável pelo seu retorno à Gávea após oito anos.

Paquetá, dessa forma, agradeceu pela passagem de Filipe no Flamengo, rememorando os títulos conquistados no período no cargo. O ex-treinador, afinal, recheou a galeria de troféus do Fla com Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, entre outras conquistas.

“Queria te agradecer por tudo que você fez pra (sic) me trazer de volta, sem dúvida alguma, o maior responsável por isso! Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre será um exemplo pra todos nós! Como flamenguista, obrigado por todas as conquistas que ninguém jamais apagará! Como amigo, obrigado por ser esse cara sensacional que você é!”, relatou o jogador em parte de seu depoimento.

Lucas Paquetá saiu do Flamengo ao fim de 2018, enquanto Filipe Luís chegou no segundo semestre de 2019, o que significa que eles não chegaram a jogar juntos. No entanto, o ex-comandante foi uma das pessoas mais importantes para o retorno de Paquetá. Em janeiro, o Rubro-Negro se comprometeu a pagar 42 milhões de euros (cerca de 260 milhões) para contar com o meia, à época no West Ham. Juntos, porém, realizaram apenas nove partidas neste retorno, com Paquetá marcando três gols.

