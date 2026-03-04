Villalba cita “sentimento agridoce” com empate do Botafogo

O Botafogo saiu com o empate diante do Barcelona-EQU, em Guayaquil, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores, na última terça-feira (3). No entanto, o time alvinegro pecou na pontaria e poderia sair com a vantagem do Equador. Após a partida, o atacante Lucas Villalba, que entrou no segundo tempo, diz que o resultado é “agridoce” por conta do desempenho da equipe em campo.

“É um sentimento um pouco agridoce. Viemos aqui em busca da vitória, obviamente, mas este ponto é importante. Sabíamos que eles são um time muito bom, muito grande. Honestamente, era isso que esperávamos, uma partida muito complicada, muito difícil. Vamos dar tudo de nós em casa e tentar nos classificar para a Copa lá”, disse, à “KCH Radio”.

Villalba também contou como foi o papo do técnico Martín Anselmi com os jogadores para que o Botafogo voltasse melhor do intervalo e conseguisse o gol de empate.

“Sim, melhoramos no segundo tempo. Conversamos sobre o que tínhamos feito durante a semana, o que tínhamos treinado. Dissemos que precisávamos colocar isso em prática no campo, e acho que foi o que fizemos e o que conseguimos. Agora vamos tentar ser fortes com o apoio da nossa torcida e esperamos conseguir a vitória lá”, afirmou.

A volta será na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, novamente. Quem vencer garante vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A Conmebol sorteará os grupos no dia 18 de março, e a fase acontecerá entre 7 de abril a 28 de maio. A grande final será no dia 28 de novembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.