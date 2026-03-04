De olho nos jovens: Globo joga alto na Copa e aposta em “dupla do Fifa” para cobertura

A TV Globo definiu Gustavo Villani e Caio Ribeiro como a principal parceria do canal para as transmissões da Copa do Mundo 2026, que começa em junho. O objetivo da emissora se baseia na identificação da chamada “dupla do Fifa” a fim de ampliar a conexão com o público jovem durante o torneio.

Inicialmente, a escolha dialogou justamente com um movimento já consolidado pelos profissionais fora da televisão. Isso porque Villani e Caio são as vozes do game EA Sports FC — intitulado de Fifa até 2023. Inclusive, eles renovaram recentemente o contrato com a empresa responsável pelo jogo até 2028.

Ambos comandarão partidas diretamente dos Estados Unidos durante a cobertura da Copa. Com a escolha definida, resta apenas estabelecer a grade de confrontos que ficarão sob responsabilidade da dupla, já que a competição também terá jogos no Canadá e no México. As escalas, porém, serão fechadas mais perto da abertura do torneio.

Atuação da Globo no Mundial

A operação da emissora prevê o envio de 113 profissionais aos países-sede desta edição, com cinco narradores no time. Além de Villani, Luís Roberto e Everaldo Marques trabalharão na TV aberta. Já Luiz Carlos Jr. e Paulo Andrade atuarão pelo SporTV.

No pacote de direitos, o canal carioca exibirá todas as partidas da Seleção Brasileira, metade dos jogos da fase eliminatória e a final marcada para 19 de julho. Contabilizando, ao todo, 55 confrontos.

Trata-se de um grande movimento que ainda prevê a arrecadação de cerca de R$ 1,9 bilhão com publicidade e patrocínios. Amazon, Ambev, Itaú e Superbet já adquiriram cotas comerciais, e a emissora mantém negociações com outras marcas.

Transmissão

Outras plataformas também terão presença relevante. A CazéTV, por exemplo, se destaca como única detentora dos direitos dos 104 jogos da Copa. Liderado por Casimiro Miguel, a programação especial terá início com uma live do streamer sobre os 00 gols mais marcantes da Seleção.

Já o SBT e a N Sports, parceiras no projeto, lançaram o programa Galvão FC e terão o narrador como voz principal. Os canais também produzirão conteúdos especiais no Deu Jogo para mobilizar o público na reta final antes do Mundial.

A Globo também preparou uma cobertura multiplataforma para marcar os 100 dias até o início da Copa. O projeto envolve programas especiais, reportagens digitais na GeTV e debates no SporTV, ampliando a presença do evento além das transmissões ao vivo.

