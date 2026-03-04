ASSINE JÁ!
Brasil x Venezuela, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h -

A Seleção Brasileira feminina tem mais um amistoso nesta data-FIFA da categoria. Nesta quarta-feira,  às 18h (de Brasília), enfrentará a Venezuela. O amistoso será no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca. Este jogo é o segundo das primeiras séries de amistosos que o Brasil fará até o Mundial de 2027, que será no Brasil.  No primeiro, a Seleção goleou a Costa Rica por 5 a 2. Depois do duelo com a Venezuela, o Brasil terá mais um amistoso no sábado (7), às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, contra a seleção mexicana.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo. O pré-jogo começa às 17h sob o comando de Filipe Sousa, que também estará na narração.

Além de Alvaro Martin, a cobertura conta também com Alvaro Martin nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 17h (de Brasilia) para acompanhar tudo de Brasil x Venezuela.

