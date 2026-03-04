Fluminense x Flamengo: saiba como adquirir ingressos para final do Carioca

Mais uma vez, Fluminense e Flamengo fazem a final do Campeonato Carioca. Os clubes se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final da competição estadual. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa, afinal, é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira (4).

Por se tratar de jogo único, a divisão do Maracanã, portanto, será de 50/50. Além disso, a carga total para o clássico é de 70 mil ingressos, 35 mil para cada. O clube tricolor, por ser o mandante. é responsável pela operação do jogo.

Para o torcedor do Fluminense, o ingresso mais em conta é para o Setor Sul, comercializado por R$ 120 (inteira). O mesmo vale para o torcedor do Flamengo, no Setor Norte. Os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores dos dois times.

Os ingressos para a torcida do Flamengo, aliás, estão sendo vendidos por meio do site ingressos.flamengo.com.br. Já pelo lado Tricolor o link é fluminense.futebolcard.com.

Veja os valores dos ingressos para Fluminense x Flamengo

SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30

– Arquiba Raiz – R$ 30

– Guerreiro Toda Terra – R$ 72

– Guerreiro – R$ 96

– Ex-sócio – R$ 120

– Inteira – R$ 120

– Meia-entrada – R$ 60

LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 40

– Arquiba Raiz – R$ 64

– Guerreiro Toda Terra – R$ 96

– Guerreiro – R$ 128

– Ex-sócio – R$ 160

– Inteira – R$ 160

– Meia-entrada – R$ 80

– Sócio do Flamengo – R$ 80

LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 35

– Arquiba Raiz – R$ 56

– Guerreiro Toda Terra – R$ 84

– Guerreiro – R$ 112

– Ex-sócio – R$ 140

– Inteira – R$ 140

– Meia-entrada – R$ 70

– Sócio do Flamengo – R$ 70

OESTE (TORCIDA MISTA)

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 50

– Arquiba Raiz – R$ 80

– Guerreiro Toda Terra – R$ 120

– Guerreiro – R$ 160

– Inteira – R$ 200

– Ex-sócio – R$ 200

– Meia-entrada – R$ 100

– Sócio do Flamengo – R$ 100

MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda

– Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 850

– Inteira – R$ 850

– Meia-entrada – R$ 462,50

