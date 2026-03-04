Fluminense x Flamengo: saiba como adquirir ingressos para final do Carioca

Mais uma vez, Fluminense e Flamengo fazem a final do Campeonato Carioca. Os clubes se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final da competição estadual. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa, afinal, é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira (4).
Por se tratar de jogo único, a divisão do Maracanã, portanto, será de 50/50. Além disso, a carga total para o clássico é de 70 mil ingressos, 35 mil para cada. O clube tricolor, por ser o mandante. é responsável pela operação do jogo.
Para o torcedor do Fluminense, o ingresso mais em conta é para o Setor Sul, comercializado por R$ 120 (inteira). O mesmo vale para o torcedor do Flamengo, no Setor Norte. Os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores dos dois times.
Os ingressos para a torcida do Flamengo, aliás, estão sendo vendidos por meio do site ingressos.flamengo.com.br. Já pelo lado Tricolor o link é fluminense.futebolcard.com.
Veja os valores dos ingressos para Fluminense x Flamengo
SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)
– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30
– Arquiba Raiz – R$ 30
– Guerreiro Toda Terra – R$ 72
– Guerreiro – R$ 96
– Ex-sócio – R$ 120
– Inteira – R$ 120
– Meia-entrada – R$ 60
LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)
– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 40
– Arquiba Raiz – R$ 64
– Guerreiro Toda Terra – R$ 96
– Guerreiro – R$ 128
– Ex-sócio – R$ 160
– Inteira – R$ 160
– Meia-entrada – R$ 80
– Sócio do Flamengo – R$ 80
LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)
– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 35
– Arquiba Raiz – R$ 56
– Guerreiro Toda Terra – R$ 84
– Guerreiro – R$ 112
– Ex-sócio – R$ 140
– Inteira – R$ 140
– Meia-entrada – R$ 70
– Sócio do Flamengo – R$ 70
OESTE (TORCIDA MISTA)
– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
– Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 50
– Arquiba Raiz – R$ 80
– Guerreiro Toda Terra – R$ 120
– Guerreiro – R$ 160
– Inteira – R$ 200
– Ex-sócio – R$ 200
– Meia-entrada – R$ 100
– Sócio do Flamengo – R$ 100
MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
– Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 850
– Inteira – R$ 850
– Meia-entrada – R$ 462,50
