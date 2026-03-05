Renato Gaúcho promete cobrança aos jogadores no Vasco: “Exigir bastante a entrega”

O Vasco apresentou oficialmente Renato Gaúcho como seu segundo técnico para temporada, na sala de imprensa do CT Moacyr Barbosa, na tarde desta quarta-feira (04/03). O profissional assume o comando dez dias após a demissão de Fernando Diniz, que teve como estopim a derrota para o Fluminense, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Inclusive, o novo treinador assinou um contrato inicialmente com vigência até o fim da temporada com o Cruz-Maltino.

Esta será a terceira passagem de Renato Gaúcho como comandante do Gigante da Colina. As duas anteriores ocorreram entre 2005 e 2007, além de uma mais curta em 2008. Em um primeiro momento, o comandante assegurou que cobrará dedicação do seu grupo de jogadores no Gigante da Colina.

“Já passei para eles hoje de manhã como é o jeito que a gente gosta de trabalhar. Vou exigir bastante deles nesse sentido, a entrega dentro de campo. Tenho certeza que esse grupo vai dar resposta”, admitiu Renato Gaúcho.

O que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão de continuar apoiando. Pode ter certeza: dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, vão ser muito cobrados pela entrega em campo”, complementou o profissional.

Possível prioridade do Vasco na temporada

Em seguida, o comandante citou quais os campeonatos que o Cruz-Maltino disputa na temporada e frisou qual torneio terá a sua preferência caso haja necessidade.

“O Vasco está em três competições. O Brasileiro é prioridade. Vamos jogando as competições. Onde o Vasco vai chegar? Não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Vamos procurar nos empenhar nas três, mas se tiver que priorizar alguma, será o Campeonato Brasileiro”, ressaltou o técnico.

“Muita vontade”

Renato Gaúcho fez questão em expor o seu empenho na sua terceira passagem no Vasco. Além disso, admitiu que pediu a não inclusão de cláusula de rescisão em seu vínculo.

“Estou com muita vontade. Se eu quisesse atrapalhar, ficaria na minha praia jogando meu futevôlei e tomando meu chope com meus amigos, curtindo a vida. Se eu estou aqui é porque gosto do que eu faço. Eu fiz questão de não colocar multa no meu contrato. Enquanto eu puder entregar, o clube achar que meu trabalho está indo bem, eu continuo. No momento em que o clube ou a torcida achar que não dá, eu vou sair de cabeça erguida pela porta da frente, como eu entrei”, justificou o profissional.

A comissão técnica de Renato Gaúcho no Cruz-Maltino será composta somente por dois auxiliares que o acompanham durante grande parte de sua carreira. No caso, Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Posteriormente à confirmação do anúncio oficial da contratação pelo clube de São Januário, na noite da última terça-feira (03/03), a sua reestreia no comando ocorrerá na próxima partida. No caso, o duelo contra o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no dia 12 de março.

