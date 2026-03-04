Palmeiras reencontra algoz de goleada histórica na decisão do Paulistão

O Palmeiras terá pela frente, na final do Campeonato Paulista, o adversário que protagonizou a pior derrota da era Abel Ferreira. Ainda na primeira fase, o Novorizontino aplicou 4 a 0 no Verdão, resultado que pesou diretamente para garantir ao time do interior a melhor campanha geral e o direito de decidir o título em casa.

Na ocasião, Abel utilizou o estadual como parte do planejamento físico da temporada. Por isso, mandou a campo uma formação alternativa no estádio Jorge Ismael de Biasi.

O Novorizontino não desperdiçou a oportunidade. Robson, artilheiro do campeonato com sete gols, balançou a rede três vezes. Hélio Borges completou a goleada. No segundo tempo, Abel promoveu mudanças, mas nada alterou o panorama da partida. Após o confronto, o treinador adotou tom reflexivo.

“Às vezes na vida precisamos de derrotas para abrir os olhos. E esta foi uma delas”, resumiu Abel Ferreira.

O que mudou no Palmeiras

Desde aquele tropeço, o elenco passou por ajustes. Raphael Veiga e Bruno Rodrigues deixaram o clube, enquanto Riquelme voltou a atuar pelo sub-20. Duas semanas depois, Abel encontrou a formação considerada ideal.

Com a base atual, o Palmeiras engatou seis vitórias consecutivas, somando compromissos pelo Paulista e pelo Brasileirão. Aliás, o desempenho contrasta com o cenário da goleada sofrida, que gerou forte cobrança da torcida e até muros pichados no Allianz Parque.

“Representar o Palmeiras requer muita responsabilidade, sabemos disso. E sabemos que independente de quem jogar, contra quem for, onde for, a cobrança é sempre a mesma”, citou o treinador.

Finalista pela sétima vez consecutiva, o Palmeiras tenta conquistar o 27º troféu estadual. Assim, o primeiro jogo da decisão ocorre na Arena Crefisa Barueri. Já a partida de volta será disputada novamente no estádio Jorge Ismael de Biasi, casa do Novorizontino.

