Confira o discurso de José Boto para jogadores do Flamengo

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu um discurso contundente para os atletas rubro-negros após a demissão de Filipe Luís, algo que não caiu bem no elenco. O dirigente, afinal, explicou aos jogadores a decisão, divulgada na madrugada de terça (3/3).

E, nesta quarta-feira (4/3), publicação do “Coluna do Fla” dá conta das falas do diretor. Ele dividiu a culpa do mau momento do clube entre todos, reclamando que os atletas “não souberam respeitar” a liberdade dada por Filipe Luís. Boto cita, inclusive, exemplo de de Arrascaeta.

Segundo Boto, jogadores insatisfeitos com seus contratos deveriam seguir o rumo de Arrasca. O uruguaio provou em campo que merecia até mais do que o que o Flamengo estava disposto a pagar por uma renovação. Ele encerrou o discurso travando o que deve ser a prioridade de todos: “trabalhar”.

Confira o discurso completo

“Ontem (madrugada da demissão) fiz algo que nunca tinha feito e não o faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento mau. Sou eu e a diretoria, e são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Filipe; quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade, e alguns de vocês abusaram da liberdade que o Filipe vos dava, foram irresponsáveis.

Também para os jogadores que estão putos porque acham que deviam ter salários mais altos, o único caminho que têm para isso é o que fez o Arrasca (Giorgian de Arrascaeta), que estava puto o ano passado porque queria a renovação a meio do ano, e o que fez? Entregou em campo e mostrou que merecia, e quando quisemos renovar pediu mais do que tinha pedido, e nós tivemos que dar! Culpados? Somos todos: Presidente, eu e vocês também! Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar”.

