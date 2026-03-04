Lyanco é liberado pelo DM e reforça o Atlético para final contra o Cruzeiro

O Atlético informou, na noite da última terça-feira (3), que o zagueiro Lyanco está novamente à disposição da comissão técnica. Após período de recuperação e a liberação pelo departamento médico, o atleta retomou os treinos com o restante do elenco na Cidade do Galo. Assim, ele passa a ser opção para o técnico Eduardo Domínguez no clássico diante do Cruzeiro, pela final do Campeonato Mineiro.

Lyanco se recuperava de uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida em outubro de 2025, durante partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele passou por cirurgia e iniciou um longo processo de fisioterapia e fortalecimento muscular. Desde então, seguiu cronograma individual até receber aval para retornar às atividades coletivas.

A expectativa interna é que o zagueiro seja relacionado para o clássico de domingo (8), às 18h, no Mineirão. Ainda assim, a definição sobre titularidade dependerá do ritmo de jogo apresentado nos treinos finais. Atualmente, o elenco conta com opções como Junior Alonso, Ruan, Vitor Hugo, Iván Román e Vitão para o setor defensivo.

Trajetória consolidada e contrato até 2029

Contratado em julho de 2024 junto ao Southampton, da Inglaterra, Lyanco chegou ao Atlético com a missão de liderar a defesa. Desde que assumiu a titularidade, manteve sequência consistente e se firmou como um dos pilares do sistema defensivo. Inclusive, utilizou a braçadeira de capitão em parte da temporada antes da lesão.

Com a camisa atleticana, o defensor soma 66 partidas e quatro gols marcados. Em agosto de 2025, renovou contrato até 2029, reforçando o vínculo de longo prazo com o clube mineiro. Portanto, o retorno acontece em momento decisivo e amplia as alternativas para a final estadual.

Agora, o Atlético ganha não apenas uma peça técnica importante, mas também uma liderança em campo. Caso confirme presença na decisão, Lyanco pode simbolizar o reforço ideal para um confronto que promete equilíbrio e intensidade do início ao fim.



