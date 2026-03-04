Palmeiras x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quarta-feira (4/3), o Palmeiras vai para a sua sétima final de Estadual consecutiva.E busca seu 27º título, dessa vez diante do Novorizontino, às 20h, na Arena Crefisa Barueri. Por ter a melhor campanha geral, o Novorizontino vai ter a possibilidade de fazer o jogo de volta em casa. Que será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no domingo, às 20h.

Como não poderia deixar de acontecer, este primeiro jogo da final do Paulistão terá ampla cobertura da Voz do Esporte. Tudo começa com o pré-jogo, a partir das 18h30. Assim que a bola rolar, o narrador Christian Rafael estará na narração.