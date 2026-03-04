Com falha de Léo Linck, Botafogo ainda vê insegurança no gol

O Botafogo empatou com o Barcelona-EQU por 1 a 1, na última terça-feira (3), pelo confronto de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. Apesar do bom resultado, o Glorioso poderia ter comemorado mais. No entanto, a principal “dor de cabeça” do time na temporada apareceu novamente: falhas de goleiro. Léo Linck errou na saída de bola, o que gerou contra-ataque e gol da equipe equatoriano no primeiro tempo.

A bola acabou nos pés de um jogador do Barcelona SC, que rapidamente avançou. Hector Villalba, atento à oportunidade criada pelo erro, não hesitou e finalizou com maestria, balançando as redes e colocando a equipe equatoriana em vantagem.

Para partida, aliás, Léo Linck seria o “responsável” por iniciar a construção ofensiva do Botafogo. Com a preferência de Martín Anselmi por utilizar um esquema com três zagueiros, o uso do goleiro como homem de criação faz com que o time fique com uma linha de quatro atrás, com Barboza e Ponte abertos nas laterais. No entanto, falhou, mas ainda tem voto de confiança do treinador.

Neto, que cometeu falhas bizarras pelo Glorioso, ficou de fora da lista de relacionados para o duelo contra o Nacional Potosí na última quarta-feira pela Copa Libertadores. Além disso, ele também não viajou para o confronto contra o Barcelona-EQU.

Léo Linck foi o titular nos dois jogos contra os bolivianos, mas também não transmitiu segurança. Terceira opção, Raul, titular na Taça Rio, também não é unanimidade. Por fim, o equatoriano Cristhian Loor ainda não teve chances e nem sequer aparece entre os relacionados.

