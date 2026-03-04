ASSINE JÁ!
Jogada10

Com falha de Léo Linck, Botafogo ainda vê insegurança no gol

Com falha de Léo Linck, Botafogo ainda vê insegurança no gol
Com falha de Léo Linck, Botafogo ainda vê insegurança no gol -

O Botafogo empatou com o Barcelona-EQU por 1 a 1, na última terça-feira (3), pelo confronto de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. Apesar do bom resultado, o Glorioso poderia ter comemorado mais. No entanto, a principal “dor de cabeça” do time na temporada apareceu novamente: falhas de goleiro. Léo Linck errou na saída de bola, o que gerou contra-ataque e gol da equipe equatoriano no primeiro tempo.

A bola acabou nos pés de um jogador do Barcelona SC, que rapidamente avançou. Hector Villalba, atento à oportunidade criada pelo erro, não hesitou e finalizou com maestria, balançando as redes e colocando a equipe equatoriana em vantagem.

Para partida, aliás, Léo Linck seria o “responsável” por iniciar a construção ofensiva do Botafogo. Com a preferência de Martín Anselmi por utilizar um esquema com três zagueiros, o uso do goleiro como homem de criação faz com que o time fique com uma linha de quatro atrás, com Barboza e Ponte abertos nas laterais. No entanto, falhou, mas ainda tem voto de confiança do treinador.

Neto, que cometeu falhas bizarras pelo Glorioso, ficou de fora da lista de relacionados para o duelo contra o Nacional Potosí na última quarta-feira pela Copa Libertadores. Além disso, ele também não viajou para o confronto contra o Barcelona-EQU.

Léo Linck foi o titular nos dois jogos contra os bolivianos, mas também não transmitiu segurança. Terceira opção, Raul, titular na Taça Rio, também não é unanimidade. Por fim, o equatoriano Cristhian Loor ainda não teve chances e nem sequer aparece entre os relacionados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas