Zubeldía poderá comandar o Fluminense na final do Carioca

Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía está liberado para comandar o Tricolor das Laranjeiras na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, no próximo domingo (8/3), às 18h, no Maracanã. Afinal, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro aplicou a pena de advertência, em julgamento realizado na tarde desta quarta-feira (4/3), pela expulsão do treinador no clássico contra o Vasco, pela partida de ida da semifinal da competição.

Zubeldía foi pessoalmente ao plenário do TJD, no Centro do Rio, para prestar depoimento. O ex-presidente e atual diretor-geral Mário Bittencourt também testemunhou a favor do treinador argentino.

O julgamento, afinal, analisou a expulsão do treinador argentino na partida de ida da semifinal do Carioca contra o Vasco, no Nilton Santos. Na ocasião, ele foi expulso, aos 23 minutos do primeiro tempo, e depois invadiu o campo. Em súmula, o árbitro Jodis Nascimento de Souza afirmou que o técnico “partiu para cima de forma agressiva” após marcação de falta para o Cruz-Maltino.

Os auditores foram unânimes na decisão de aplicar a punição mínima de um jogo de suspensão ao comandante. Ele, aliás, foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), de “assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. A pena poderia chegar a seis partidas.

Com apenas advertência, o treinador está liberado para comandar o time à beira do gramado contra o Flamengo. Ele, afinal, já cumpriu suspensão automática na partida de volta da semifinal contra o Vasco, no Maracanã. Em caso de vitória no domingo, o Fluminense se sagra campeão do Campeonato Carioca.

