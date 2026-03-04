Maracanã vai usar climatizadores de gramado, inédito no Brasil

O Maracanã será o primeiro estádio no Brasil a utilizar os climatizadores de gramado, também conhecidos como Turf Fans. A tecnologia, que já está implementada nas arenas das principais Ligas da Europa, tem como finalidade ajudar no manejo microclimático do campo, principalmente no inverno.

Os equipamentos são grandes ventiladores industriais posicionados estrategicamente ao redor do campo. A principal função é reduzir a umidade excessiva, diminuindo o risco de fungos que comprometem o desenvolvimento da grama. Em estádios de alto rendimento, o controle da umidade é fator essencial para manter a uniformidade do piso e evitar falhas no gramado ao longo da temporada.

Os climatizadores, aliás, também aumentam a evaporação da água utilizada na irrigação. Esse processo estimula o fortalecimento estrutural da grama, contribuindo para torná-la mais resistente ao desgaste provocado por partidas frequentes, treinos e variações climáticas.

Por fim, a medida torna-se algo essencial. O Maracanã, vale lembrar, registra média superior a 70 jogos por ano, recebendo partidas de diferentes competições nacionais e internacionais.



