Renato Gaúcho é regularizado no BID e pode estrear pelo Vasco

Renato Gaúcho iniciou sua terceira trajetória como técnico do Vasco ao comandar a primeira atividade no CT Moacyr Barbosa, nesta quarta-feira (04/03). Inclusive, o clube de São Januário promoveu sua apresentação oficial também no centro de treinamento. O Cruz-Maltino também se mobilizou para solucionar outras pendências, como regularizar o profissional no Boletim Informativo Diário (BID) dentro do prazo, e teve sucesso.

Assim, após a confirmação do anúncio oficial da contratação pelo Gigante da Colina, na noite da última terça-feira (03/03), Renato fará sua reestreia no próximo jogo do Vasco. No caso, o duelo contra o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no dia 12 de março.

Renato Gaúcho assumiu um desafio inicialmente árduo: retirar o Vasco da zona do rebaixamento do Brasileirão, onde se encontra na última colocação. Em sua coletiva de apresentação, aliás, o treinador frisou que se houver necessidade, haberá o estabelecimento do torneio como prioridade.

“O Vasco tem três competições. O Campeonato Brasileiro é prioridade. Tem Copa do Brasil e Sul-Americana. Vamos buscando. Onde o Vasco vai chegar, eu não sei. É difícil para todos, não será fácil para nós. Vamos tentar andar nas três competições, mas a prioridade sempre vai ser o Brasileirão”, justificou o novo técnico.

Mudanças no Vasco

Entre os aspectos que o novo técnico do clube de São Januário necessitará melhorar são a retomada da confiança de alguns jogadores considerados titulares. Algumas das peças, aliás, que se encaixam neste contexto são Carlos Cuesta, Lucas Piton, Nuno Moreira e Paulo Henrique. Esta situação se estende desde a sequência negativa na reta final da edição anterior do Campeonato Brasileiro e o vice-campeonato da Copa do Brasil.

Consequentemente, os resultados e performances coletivos insatisfatórios provocaram um baque nesses jogadores. Com isso, houve uma ampliação do problema e a concretização do declínio dos rendimentos individuais. Desta forma, como esses atletas são peças-chave para o funcionamento da equipe, recuperá-los se torna crucial para o próximo comandante.

Além disso, o Vasco passou a se caracterizar nos últimos anos pela fragilidade defensiva e especialmente com a bola aérea sendo uma das principais vulnerabilidades. Outras fraquezas que o clube de São Januário apresentou durante o trabalho de Fernando Diniz e que precisa de correção são a ineficiência ofensiva em converter as chances.

Afinal, o time tinha capacidade em criar diversas oportunidades, mas a maioria delas não se transformava em gols. Além disso, outra tarefa do novo treinador será dar prosseguimento ao período de ambientação de reforços.

Algumas das contratações que se encaixam neste contexto são Brenner, Cuiabano, Marino e Spinelli, que ainda apresentam rendimentos discretos. Apenas Saldivia e Rojas foram peças com mais minutagem em seus inícios de trajetória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook