Corinthians define estratégia para encarar propostas por destaques

Atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, o Corinthians e seus jogadores ficaram em muita evidência na última janela de transferências. No entanto, apesar do assédio nos principais jogadores, o Timão conseguiu manter suas principais estrelas neste primeiro momento.

Justamente por conta do medo de perder seus jogadores, o Corinthians traçou um plano estratégico para encarar o mercado na próxima janela, em junho. De acordo com o ‘Meu Timão’, a diretoria do Corinthians passou a precificar os jogadores de acordo com o valor que deseja receber pela porcentagem que detém dos atletas.

O último nome que gerou interesse de fora do país foi o de Matheuzinho. O Corinthians teria recusado uma proposta de sete milhões de euros (algo em torno de 43 milhões de reais) de um clube europeu. Ou seja, de acordo com a nova estratégia, o time que se interessar em Matheuzinho na próxima janela terá que pagar o valor com base nos 60% dos direitos que o Timão tem do jogador. Posteriormente, o clube negociaria o percentual restante com quem detém.

Timão pretende fazer vendas

Yuri Alberto é outro jogador que despertou interesse do exterior. O artilheiro do Corinthians foi alvo de sondagens recentes na última janela, e o Timão tem 50% dos direitos econômicos do camisa 9. O clube paulista sinalizou que deseja receber 22 milhões de euros pelo seu percentual do jogador, que tem os outros 50% vinculados ao Zenit. No início do ano, o Timão recusou uma proposta da Lazio pelo atacante do mesmo valor.

Ainda de acordo com o ‘Meu Timão’, Marcelo Paz, CEO do Corinthians, admitiu que a equipe ainda vai precisar fazer algumas vendas, apesar das recusas recentes de propostas por Matheuzinho, Yuri Alberto e André. Segundo a projeção orçamentária, o Corinthians prevê uma arrecadação de R$151 milhões em negociações nesta temporada.

