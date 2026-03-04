Vasco finaliza janela internacional com gastos superiores a R$ 100 milhões em reforços

O período para realizar movimentações internacionais chegou ao fim na última terça-feira (03/03), e o Vasco teve saldo de seis contratações. No intervalo em questão, o Cruz-Maltino acertou as chegadas de Alan Saldivia, Brenner, Cláudio Spinelli, Cuiabano, Johan Rojas e Marino Hinestroza. Em seguida, haverá um tempo maior para avançar em negociações até o dia 27 de março. Contudo, as tratativas só podem ocorrer dentro do território nacional e a inclusão de jogadores que disputaram campeonatos estaduais.

Com o desfecho positivo nessas seis situações e jogadores que já integravam o grupo, mas foram comprados em definitivo nesta janela, o clube de São Januário desembolsou mais de R$ 110 milhões. Importante ressaltar que o Gigante da Colina não gastou essa quantia à vista.

Afinal, a direção do Vasco adotou já há um tempo, como um de suas metodologias, o parcelamento por até alguns anos como uma alternativa para progredir nas negociações. As tratativas com a Udinese, da Itália, e o Atlético Nacional, da Colômbia, pelos atacantes Brenner e Marino Hinestroza, respectivamente, foram sacramentadas neste modelo. Em ambos os casos, o Cruz-Maltino se responsabilizou em quitar as cotas até 2028.

Inclusive, os gastos desta primeira janela da temporada se aproximaram aos do período em que a 777 era a gestora do departamento de futebol do clube e da SAF. No período de administração da empresa norte-americana, o clube de São Januário chegou a realizar investimento que superou os R$ 116 milhões no começo de 2023 e R$ 117 milhões na temporada seguinte.

Balanço das contratações do Vasco na primeira janela

– Alan Saldivia -> 1,2 milhão de dólares (pouco mais de R$ 6 milhões na cotação atual)

– Andrés Gómez* -> 4,5 milhões de euros (próximo a R$ 27,5 milhões na cotação atual

– Brenner -> 5 milhões de euros (o equivalente a R$ 30,5 milhões na cotação atual)

– Carlos Cuesta* -> 1,5 milhão de euros (pouco mais de R$ 9 milhões na cotação atual)

– Cuiabano -> Empréstimo

– Johan Rojas -> Empréstimo

– Marino Hinestroza -> 5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 26 milhões na cotação atual)

– Spinelli -> 2 milhões de dólares (acima de R$ 10 milhões na cotação atual)

*Os colombianos Andrés Gómez e Carlos Cuesta já estavam antes no elenco. O Vasco fechou a contratação de ambos por empréstimo na segunda janela de 2025. No início deste ano, o clube de São Januário adquiriu em definitivo os direitos econômicos do atacante junto ao Rennes, da França. Além disso, com relação ao zagueiro, o Cruz-Maltino concluiu a extensão do empréstimo até o término da temporada.

