Grêmio solicita presença da CBF no Gre-Nal decisivo no Beira-Rio

O Grêmio encaminhou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a presença de um representante da entidade no Gre-Nal decisivo do Campeonato Gaúcho. A partida ocorre neste domingo (8), no Estádio Beira-Rio, e o Tricolor joga com o resultado debaixo do braço.

LEIA MAIS: Grêmio tem data para estrear novo uniforme

No documento, o clube manifesta preocupação com a “possibilidade de ambiente hostil durante o clássico”. Por isso, pede que o acompanhamento seja feito por Rodrigo Martins Cintra, chefe de arbitragem da CBF, ou por outro nome indicado pelo presidente Samir Xaud. A intenção, segundo o texto, é assegurar suporte institucional à equipe de arbitragem e reforçar a condução tranquila do confronto.

A solicitação surge após a repercussão do jogo de ida, disputado na Arena. Na ocasião, o Internacional divulgou uma nota oficial com críticas à arbitragem e ao VAR, comandado por Daniel Nobre Bins. O técnico Paulo Pezzolano também questionou publicamente critérios adotados na partida, o que ampliou o debate nos bastidores. Além disso, a diretoria do time rival teve uma reunião privada com os dirigentes da FGF para protestar contra a arbitragem.

Clássico sob atenção e expectativa por resposta

Com o cenário de tensão fora das quatro linhas, o Grêmio busca reforçar a presença institucional da CBF na decisão. A diretoria entende que o acompanhamento próximo pode contribuir para maior segurança e transparência no clássico.

Até o momento, a CBF não confirmou se atenderá ao pedido do Grêmio nem informou se enviará representante ao Beira-Rio. Enquanto isso, o clima de decisão cresce entre as torcidas e dirigentes, já que o título estadual estará em jogo.

Assim, além da rivalidade histórica dentro de campo, o Gre-Nal carrega uma atmosfera de pressão nos bastidores. A expectativa agora recai sobre a resposta da entidade e sobre a condução de um dos clássicos mais intensos do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.