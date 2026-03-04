Com Neymar, Santos inicia preparação para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão

O Santos se reapresentou com foco total na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O compromisso será no dia 10, diante do Mirassol, no estádio Maião. A principal novidade foi a presença de Neymar nas atividades comandadas por Juan Pablo Vojvoda.

No CT Rei Pelé, o treinador aplicou exercícios técnicos e táticos com participação de todo o elenco. Entre os jogadores presentes estava Robinho Jr., que recentemente esteve no centro de um impasse entre o clube e seu staff. Apesar das especulações, a comissão técnica já previa sua participação na reapresentação, após a sugestão de utilizá-lo no Sub-20 no fim de semana.

Outro destaque do treino foi o volante Christian Oliva. Anunciado oficialmente no sábado, o uruguaio realizou sua primeira atividade completa com o grupo. Embora já estivesse trabalhando em campo nos últimos dias, esta foi a integração definitiva ao elenco principal.

Expectativa por reforço e sequência de treinos

Além das movimentações internas, o Santos aguarda a chegada de Lucas Veríssimo, anunciado como reforço nesta terça-feira. O zagueiro está no Catar, país que enfrenta cenário emergencial em meio ao conflito no Oriente Médio. Devido a esta situação, a diretoria acompanha a situação logística para definir a data de apresentação do defensor.

Com o elenco reapresentado, dessa forma, o Peixe voltou aos treinos nesta quarta-feira (4), novamente no período da tarde. A comissão técnica pretende ajustar detalhes estratégicos e consolidar o modelo de jogo antes da viagem ao interior paulista.

Assim, a semana começa com ambiente de concentração e expectativa. A presença de Neymar eleva o nível técnico do grupo, enquanto os reforços ampliam as opções para Vojvoda buscar recuperação e regularidade no Campeonato Brasileiro.

