Venda de ingressos para final do Mineiro atrasa e começa após 14h

A comercialização dos ingressos para a final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético não iniciou no horário previsto nesta quarta-feira (4). O começo das vendas começaria as 14h, conforme programação da Federação Mineira de Futebol (FMF), mas atrasou por questões operacionais.

O Cruzeiro informou nas redes sociais que aguardava a normalização do sistema, sem detalhar o motivo do problema. Às 14h22, o clube confirmou o início das vendas. Pouco depois, o Atlético também comunicou atualizações aos torcedores e destacou uma definição importante: a venda de ingressos será exclusivamente por meio de pagamento via PIX.

Setores divididos e valores definidos

O Mineirão terá divisão equilibrada entre as torcidas, já que o mando de campo pertence à Federação. Os cruzeirenses ocuparão os setores Roxo Superior e Inferior (Portão B), Amarelo Superior e Inferior (Portão C) e Sicoob Superior e Inferior (Portão D). Já os atleticanos ficarão no Roxo Superior e Inferior (Portão A), no Laranja Superior e Inferior (Portão F) e no Sicoob Superior e Inferior (Portão E). O acesso aos camarotes também contará com separação específica para cada torcida.

Em geral, a carga disponibilizada é de 54.562 ingressos. Os preços variam entre R$ 160 e R$ 500, conforme o setor escolhido. No Roxo Inferior, por exemplo, a entrada inteira custa R$ 500, enquanto no Amarelo e no Laranja os valores partem de R$ 160. As opções de meia-entrada seguem a política vigente para cada categoria.

A decisão está marcada para domingo (8), às 18h, no Mineirão. Como não há vantagem esportiva e jogo único valendo o título, a expectativa é de estádio lotado e clima de alta tensão. Assim, mesmo com o atraso inicial, a procura pelos ingressos tende a ser intensa nos próximos dias.



