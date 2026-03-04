ASSINE JÁ!
Crespo ganha reforços em semana livre para treinos no São Paulo -

Com a semana livre de treinos após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o São Paulo se prepara para o retorno do Brasileirão. Hernán Crespo, técnico do Tricolor, se prepara para ter dois retornos mais do que importantes para a rotação ofensiva da equipe.

Em uma temporada de poucas contratações badaladas, o São Paulo precisa acreditar nas soluções do próprio elenco, e dois retornos podem dar uma nova cara ao time de Crespo. Uma das peças, inclusive, já até voltou a jogar poucos minutos.

Diante do São Paulo, o centroavante André Silva atuou por cerca de 12 minutos após ficar fora de combate por um estiramento do cruzado anterior e uma lesão do cruzado posterior. Em 2025, o atacante fez 14 gols e deu três assistências, por isso, seu retorno é bastante comemorado pela comissão técnica e pela torcida. No próximo jogo, diante da Chapecoense, pelo Brasileirão, a tendência é que André receba ainda mais minutos.

Ryan Francisco encerra transição

Por outro lado, o jovem Ryan Francisco está perto de voltar aos gramados. O atacante está em reta final de transição do departamento médico para o campo, portanto, deve demandar ainda algumas semanas para voltar a ser relacionado. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e passou por cirurgia em 2025.

Os retornos de Calleri, André Silva e Ryan Francisco, internamente, são considerados como os principais reforços do São Paulo para a temporada. Anteriormente, durante o segundo semestre de 2025, o Tricolor não contou com os três atacantes e viveu dias difíceis.

