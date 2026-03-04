Inter volta a treinar e tem dúvida na lateral esquerda para o Gre-Nal

O Inter voltou a treinar nesta quarta-feira (4) e iniciou a preparação para o Gre-Nal do próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), no Beira-Rio, no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. O técnico Paulo Pezzolano tem dúvida na lateral esquerda. Afinal, o argentino Bernabei levou cartão vermelho no primeiro duelo e cumprirá suspensão automática. Com a derrota por 3 a 0 no confronto inicial, o Colorado precisa ganhar por, no mínimo, três gols de vantagem para levar a partida para os pênaltis.

Para o Gauchão, Pezzolano não tem substituto imediato para Bernabei. Matheus Bahia, contratado nesta janela de transferências, chegou após o fim das inscrições para o Estadual. Assim, não pode atuar diante do Grêmio. O treinador deverá improvisar no setor.

Neste cenário, o lateral-direito Braian Aguirre e o zagueiro Victor Gabriel são os favoritos para ficar com a vaga. O jovem Allex também já atuou improvisado na posição neste Estadual, mas corre por fora.

Uma alternativa seria mudar o esquema tático e usar três zagueiros e dois alas. Assim, Mercado, Félix Torres e Victor Gabriel entrariam na zaga, com Bruno Gomes na direita e o atacante Vitinho pela esquerda.

O Colorado terá mais três treinos para definir o time para o Gre-Nal. Com a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, o Inter precisa vencer por três gols de vantagem para levar o jogo para os pênaltis, no Beira-Rio. Para faturar o título do Gaúcho de forma direta, a vitória precisa ser por quatro ou mais de diferença.

