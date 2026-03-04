Arsenal vence o Brighton e abre distância na ponta da Premier League

Mesmo sem jogar bem, o Arsenal conseguiu mais uma importante vitória na Premier League. Jogando no Amex Stadium, em Brighton, os Gunners bateram os donos da casa por 1 a 0, nesta quarta-feira (4/3), pela sequência da 29ª rodada da competição. O resultado cai como uma luva para os comandados de Mikel Arteta. Isso porque o principal rival na busca pelo título, Manchester City, tropeçou em casa, ficando no 2 a 2 com o Nottingham Forest, em jogo simultâneo, no Etihad.

Dessa forma, os Citizens não dependem mais de si para conquistar o torneio. Isso era possível antes da rodada porque, além de ter um jogo a menos em relação ao Arsenal, ainda há o duelo entre os concorrentes exatamente no Etihad Stadium. Agora, a equipe londrina lidera com 67 pontos, sete a mais que o time de Pep Guardiola. Já o Brighton amarga a 12ª posição, com 37 pontos.

Frango decide jogo para o Arsenal

O Arsenal não demorou a abrir o placar. Time que mais conta com gols contras de seus adversários na temporada europeia, os Gunners contaram com nova “ajudinha”. Afinal, o goleiro Verbruggen levou um frango em finalização de Saka, da quina da área, logo aos 9′. Este, aliás, foi o único chute do Arsenal em todo o primeiro tempo.

O Brighton, atrás no placar, se soltou, tendo até mesmo mais posse que o adversário. No entanto, não criava chances claras, com Raya pouco trabalhando. Na etapa final, o arqueiro espanhol precisou operar grande defesa para evitar o empate.

Arteta, então, retirou Gyökeres e Martinelli de campo, visto que ambos não faziam boas atuações. Seu time melhorou, o que obrigou Fabian Hürzeler a mexer também. Apesar das mudanças, o Brighton não conseguiu manter a pegada da etapa inicial. Pelo contrário: com sangue novo, o Arsenal aparentava mais perto do segundo gol do que de levar o empate. No fim, o 1 a 0 ficou de bom tamanho para os pretendentes ao título da Premier League, que não ocorre há 21 anos.

Próximos passos

O Brighton ganha um descanso após o jogo com o Arsenal. Afinal, só volta a campo no dia 14, quando visita o Sunderland, pela 30ª rodada da Premier League. Isso ocorre porque há jogos da FA Cup e da Champions League nos próximos dias. No entanto, o time não está em nenhuma dessas competições.

Caso contrário do Arsenal. Líder na Premier League, os Gunners seguem vivos em todos os torneios da temporada. Assim, vai a campo neste sábado (7/3), quando visita o Mansfield, da terceira divisão do futebol inglês, pelas oitavas de final da FA Cup. Depois, pela mesma fase, inicia o duelo por vaga nas quartas da Champions ao encarar o Leverkusen (ALE). Os jogos serão nos dias 11 e 17 de março, sendo o segundo em Londres.

