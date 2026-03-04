City empata com Nottingham Forest e vê Arsenal abrir vantagem na liderança

O Manchester City agora não depende mais de si para a luta pela liderança da Premier League. Em fim dramático de jogo, nesta quarta-feira (4), os Citizens só empataram com o Nottingham Forest por 2 a 2, no Etihad Stadium, pela 29ª rodada da competição. Semenyo abriu o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, Gibbs-White deixou tudo igual em golaço após assistência de Igor Jesus, mas pouco tempo depois Rodri colocou o time de Pep Guardiola na frente novamente. Porém, Elliot Anderson em belo chute deu números finais à partida. No último lance do jogo, o zagueiro Murillo salvou uma bola em cima da linha para selar o placar.

Com o empate, o Manchester City fica com 60 pontos, contra 67 do líder Arsenal, que venceu o Brighton na rodada, fora de casa. Já o Forest se manteve fora da zona de rebaixamento. A equipe ficou com 28 pontos e na 17ª posição. O West Ham, primeiro dentro do Z3, também tem 28, mas perde no saldo de gols — -19 contra -15. Os Hammers venceram o Fulham na rodada, e uma derrota colocaria o Forest dentro da zona da degola.

Como foi o empate entre City e Nottingham Forest

O Manchester City dominou as ações do início ao fim do primeiro tempo, enquanto Nottingham Forest procurou se defender e sair contra-ataques. A equipe comandada por Pep Guardiola manteve a posse de bola, mas como de praxe teve paciência para encontrar o melhor espaço para achar o gol. Do outro lado, o time de Vitor Pereira se portou bem para sustentar os donos da casa. Porém, a insitência fez a diferença. Aos 30 minutos, Cherki envadiu a área e cruzou para Semenyo abrir o placar. Nos minutos finais, Haaland teve grande chance de ampliar o marcador.

O panorama se manteve na segunda etapa. O Manchester City com paciência para girar a bola e tentar encontrar espaços. Bernardo Silva e Cherki tiveram duas boas chances no início. Porém, o Nottingham Forest encaixou um contra-ataque perfeito e foi mais eficiente. Aina cruzou, Igor Jesus ajeitou de cabeça, e Gibbs-White tocou de calcanhar para deixar tudo igual, aos 11 minutos de jogo. No entanto, a alegria durou pouco. Ait-Nouri bateu escanteio, e Rodri, sem marcação, balançou as redes. A partida, então, permaneceu no estágio inicial, mas o City diminuiu o ritmo. Em um dos raros do Forest, Elliot Anderson tabelou com Hudson-Odoi, bateu de fora da área e marcou um belo gol.

Nos minutos finais, o Manchester City recuperou o domínio do início e empilhou para buscar os três pontos. O Forest, entretanto, optou por se defender para segurar o empate valioso. No último lance do jogo, Savinho pegou sobra da bola e chutou ao gol, mas o zagueiro Murillo tirou em cima da linha para decretar o empate dramático.

E agora?

Agora, os clubes pensam no próximo adversário. O Manchester City enfrenta o Newcastle, no sábado (7), às 17h (de Brasília), pela Copa da Inglaterra. Do outro lado, o Nottingham Forest faz duelo contra o Midtjylland na próxima quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), pela Liga Europa.

Jogos da 29ª rodada da Premier League

Terça-feira (3/3)

Everton 2×0 Burnley

Bournemouth 0x0 Brentford

Leeds 0x1 Sunderland

Wolves 2×1 Liverpool

Quarta-feira (4/3)

Brighton x1 Arsenal

City 2×2 Nottingham Forest

Fulham 0x1 West Ham – 16h30

Aston Villa 1×4 Chelsea – 16h30

Newcastle x Manchester United – 17h15

Quinta-feira (5/3)

Tottenham x Crystal Palace – 17h

*Horários de Brasília.

